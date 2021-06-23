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Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

23.06.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarının istifa etmesi yasaklanmıştı. Koronavirüsle mücadele döneminde ilerlemenin kaydedilmesiyle bu yasaklarda düzenlemeye gidildi. Peki Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi! İşte ayrıntılar...

Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pandemide hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının görevlerinden istifa ederek ayrılması yasaklanmıştı. "Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi! İşte ayrıntılar...

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalkacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2020'de uygulanmaya başlanan sağlık çalışanlarına istifa yasağı bitiyor. Söz konusu yasağın kaldırılacağı açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla il sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi. Bu yazıda, yasağın 1 Temmuz itibariye biteceği belirtildi.

1 TEMMUZ SONRASINA İLİŞKİN ALINAN DİĞER KARARLAR

1 TEMMUZ SONRASINA İLİŞKİN ALINAN DİĞER KARARLAR
Kabine Toplantısı'nda, temmuz ayında milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek önemli kararlar alındı. Temmuz ayında sokağa çıkma kısıtlamasının tümüyle kaldırılacağı duyuruldu.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ
Son dönemlerde düşüş gösteren vaka sayıları olumlu haber olarak karşımıza çıkarken Bakan Koca, aşılama sürecinde yaş sınırının 25'e indiğini ve söz konusu kişilerin aşı yaptırabileceğini duyurdu.

TÜM SGK'LILAR AŞI RANDEVUSU ALABİLİR

TÜM SGK'LILAR AŞI RANDEVUSU ALABİLİR
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarda SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceği kaydedilmişti.
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Sağlık Bakanlığı
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