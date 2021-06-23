Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pandemide hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının görevlerinden istifa ederek ayrılması yasaklanmıştı. "Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi! İşte ayrıntılar...