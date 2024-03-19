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Sahurda yaşanan esrarengiz olaylar mahalleyi fena ürküttü: Evinde yatan davulcu mezarlıkta uyanmış

19.03.2024 11:30
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Sahurların vazgeçilmezi davulcular ama Bursa'daki bir mahallede durum tam tersi: Emirsultan Mahallesi'nde davul çalanların başlarına rivayete göre akılalmaz olaylar geliyor; ya davulları patlıyor, ya akıllarından oluyor ya da daha da tuhafı kendilerini başka ilçede buluyorlar. Bu yüzden bu mahallede sahura uyandırma şekli bile çok başka. O mahalledekilerin ifadeleri de hayli ilginç...

Bursa'da Emirsultan türbesinin camisinin bulunduğu mahallede yüzyıllardır davul çalmaya cesaret edebilen yok. Zira böyle bir denemeye kalkışanın farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetler ürkütücü. Mahalleli ’Pilava pilava’ diye bağıranların zillerine basmasıyla sahura uyanıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ESRARENGİZ RİVAYETLER DAVULCULARI KORKUTTU

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır yurttaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.

Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.

“DAVUL ÇALAN KENDİNİ BAŞKA İLÇEDE BULUYOR”

“DAVUL ÇALAN KENDİNİ BAŞKA İLÇEDE BULUYOR”

Uzun yıllardır mahallede oturan Emirsultan Mahalle Muhtar Azası Şerafettin Torun şöyle konuştu:

“Uzun süredir bu mahallede oturuyoruz. Burada vatandaşlar “Pilava, pilava” diyerek sahura uyandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Davulcu Sahur davul
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