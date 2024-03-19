Sahurda yaşanan esrarengiz olaylar mahalleyi fena ürküttü: Evinde yatan davulcu mezarlıkta uyanmış

Bursa'da Emirsultan türbesinin camisinin bulunduğu mahallede yüzyıllardır davul çalmaya cesaret edebilen yok. Zira böyle bir denemeye kalkışanın farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetler ürkütücü. Mahalleli ’Pilava pilava’ diye bağıranların zillerine basmasıyla sahura uyanıyor.
Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır yurttaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.
Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.
Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.
Uzun yıllardır mahallede oturan Emirsultan Mahalle Muhtar Azası Şerafettin Torun şöyle konuştu:
“Uzun süredir bu mahallede oturuyoruz. Burada vatandaşlar “Pilava, pilava” diyerek sahura uyandırılıyor.