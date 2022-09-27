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  4. Salda Gölü için önemli uyarı! "Çok tehlikeli" diyerek açıkladı

Salda Gölü için önemli uyarı! "Çok tehlikeli" diyerek açıkladı

27.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bulunan ve "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen Salda Gölü için korkutan bir uyarı geldi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nden Dr. Erol Kesici, göl kıyılarındaki beyaz kumlardaki kararmaların artışına dikkat çekerek "Çok tehlikeli" dedi. Kesici, göle kesinlikle girilmemesi gerektiğini, sadece izlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü kıyılarında beyaz kumullardaki kararmaların arttığına dikkat çekerek 'çok tehlikeli' dedi ve uyarılarda bulundu...

SALDA'DA DURUM KRİTİK! "ÇOK TEHLİKELİ" DİYEREK UYARDI

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla dikkat çeken Salda Gölü'ne kesinlikle girilmemesi, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Dr. Erol Kesici, son günlerde göl kenarındaki beyaz kumullarda kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dair sorunlara dikkat çekti.
3 milyon yıl önce çöküntü havzasında oluşan tektonik kökenli gölün limnolojik, ekolojik ve jeolojik özellikleri bakımından ülkede tek olduğunu belirten Dr. Kesici, “Meksika'daki Alchichica Gölü'ne benzer özellikleri taşıyan kırılgan bir dokuya sahip, hassas ve ender alanlardan. Salda Gölü toprağının, ekolojik evrimin ve yaşam için en uygun gezegen olduğu bildirilen Mars'ın toprağıyla benzerlik gösterdiği belirtilmektedir" dedi.

AŞIRI KULLANIM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

AŞIRI KULLANIM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Gölün, yoğun ziyaretçi baskısı nedeniyle tehlike altında olduğunu kaydeden Dr. Kesici, “Göl çevresinde araç-insan trafiğinin yarattığı çok ciddi kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi ve de göl çevresindeki kıyı işgal düzenlemeleri çeşitli amaçlarla hala devam etmektedir. Doğası gereği suyunu dışarıya boşaltamayan ve su kalitesi bakımından oldukça kırılgan olan Salda Gölü'ndeki endemik canlılar da tehlike altında. Son yıllarda artan göl- insan faaliyetleri çevresel boyutta tehdit unsuru" diye konuştu.
Dr. Kesici, gölün beyaz adacıklarının, turkuaz rengi, sodalı su kalitesi ve milyar yıllık fosil oluşumlarla birlikte milyonlarca yıl sonrası biyomineralizasyon (göldeki siyanobakterin ve suyundaki minerallerin faaliyetleriyle) sonucu oluştuğunu söyledi. Gölün, son günlerde artan insan faaliyetleri nedeniyle su seviyesinin azaldığını, kirlilik baskısı yaşadığını dile getiren Dr. Kesici, “Çok kırılgan bir yapıya sahip olan beyaz tortul kayaçların bilhassa göl kıyı kesimlerinde oluşamaması sonucu göl kıyı kesimlerinde, su çekilen alanlarda beyazlıkların yerini kararmalar almaktadır" dedi.

SALYALAŞMA TEHLİKESİ

SALYALAŞMA TEHLİKESİ
Yaptıkları son araştırmalarda kıyılardaki siyahlaşmaların yanı sıra kıyı ve su içerisinde kirlilikten kaynaklanan salyalaşmaların da göl için büyük tehlike oluşturduğunu anlatan Dr. Kesici, “Mutlak suretle aşırı alg artışı sonucu oluşan ve kokan bu salyalaşmaların kıyı ve su içerisinden bilimsel yöntemlerle temizlenip ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Burdur
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