Salgın var... Hemen cüzdanınızı değiştirin! Kiminle konuşsanız benzer şikayetler... İşte onlara karşı gözden kaçan bir önlem

Kış aylarında havaların da soğumasıyla beraber, salgın hastalıklarda ve grip vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Günlük yaşamda bu hastalıklar pek çok kişide görülürken, kişiler kiminle konuşsa, yakınlarının da benzer şikayetlerin kendilerinde olduğunu söylediğini duyabiliyor. Grip salgınından korunmak için alınabilecek çok fazla önlem var. Uzmanlar özellikle kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmasına, el hijyenine dikkat edilmesine, gerekli görülen ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmesine ve sağlıklı beslenmenin ihmal edilmemesine vurgu yapıyor. Günlük hayatta kullandığımız pek çok eşya, yeterli temizlik sağlanmadığında salgın hastalıklara yakalanma konusunda bizler için bir risk oluşturabilir.