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    4. Salgın var... Hemen cüzdanınızı değiştirin! Kiminle konuşsanız benzer şikayetler... İşte onlara karşı gözden kaçan bir önlem

    Salgın var... Hemen cüzdanınızı değiştirin! Kiminle konuşsanız benzer şikayetler... İşte onlara karşı gözden kaçan bir önlem

    11.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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    Kış aylarının etkisini fazlaca hissettirmesiyle birlikte toplumda grip, influenza, soğuk algınlığı gibi hastalıklar iyiden iyiye baş göstermeye başladı. Uzmanlar bir salgından bahsetmenin mümkün olduğunu belirtirken hastanelere başvurularda ve vakalarda artış olduğuna da dikkat çekiyor. Salgın dönemlerinde elbette hijyen, beslenme ve gerekli yerlerde maske kullanımı gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor ancak herkesin günlük yaşamda yanında bulunan ve risk oluşturabilecek bir eşya var: Cüzdan...

    Kış aylarında havaların da soğumasıyla beraber, salgın hastalıklarda ve grip vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Günlük yaşamda bu hastalıklar pek çok kişide görülürken, kişiler kiminle konuşsa, yakınlarının da benzer şikayetlerin kendilerinde olduğunu söylediğini duyabiliyor. Grip salgınından korunmak için alınabilecek çok fazla önlem var. Uzmanlar özellikle kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmasına, el hijyenine dikkat edilmesine, gerekli görülen ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmesine ve sağlıklı beslenmenin ihmal edilmemesine vurgu yapıyor. Günlük hayatta kullandığımız pek çok eşya, yeterli temizlik sağlanmadığında salgın hastalıklara yakalanma konusunda bizler için bir risk oluşturabilir.

    SALGIN DÖNEMLERİNDE GÖZDEN KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR ÖNLEM

    Bu doğrultuda dışarıyla çok fazla teması olan kişilerin özellikle dışarıdan getirdikleri eşyalara ve kıyafetlerine dikkat etmesinde yarar var. Ancak kimi zaman gözden kaçan ve mikropları, bakterileri içinde taşıyarak bizim için de risk oluşturabilecek bir başka eşya daha var; o da cüzdan.

    Kış aylarında insanlar evlerini ne kadar temizleyip dezenfekte etseler de bazen bakterilerin ve mikropların eve gelmesine engel olamayabiliyorlar. Özellikle evinin temizliğine fazlasıyla dikkat eden kişiler, neden hastalandıklarını ve nereden mikrop kaptığını düşünmeye başlıyorlar.

    Grip salgını dönemlerinde, evde risklere daha açık gruptan olan bebek ya da yaşlı bireyler varsa biraz daha dikkatli olmak gerekiyor.

    İşte bu noktada; günlük hayatta sayısız kişinin elinden geçen metal ve kağıt paralar ciddi bir risk faktörü oluşturabilir. Gün içinde kişiler çok fazla insanla temas etmemiş olsalar dahi çantalarında ya da ceplerinde taşıdıkları cüzdanların içindeki paralar çok fazla kişiye temas ettiği için aslında riski de içinde barındırıyor.

    O riskli eşya, doğal olarak kişilerin evlerine kadar giriyor. Cüzdanlara yerleşen bakteriler çok uzun yıllar boyunca orada yaşamaya devam edebiliyorlar.

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    grip temizlik hastalık cüzdan hijyen salgın
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