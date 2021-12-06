Sanal ama gerçek gibi: Porsche, resmen tanıttı!

Porsche ve Sony Interactive Entertainment'ın bir yan kuruluşu olan Japon video oyun geliştirme stüdyosu Polyphony Digital, ilginç bir araç konsepti ile karşımıza çıktı. Bu araç konseptinin adı ise Porsche Vision Gran Turismo Concept.

PORSCHE, KENDİSİ İÇİN BİR İLKE İMZA ATTI

Porsche, Gran Turismo 7 için ilk kez tamamen sanal dünyaya özel bir araç geliştirdi. Porsche Vision Gran Turismo, spor otomobil üreticisinin bir bilgisayar oyununda kullanılmak üzere özel olarak oluşturulduğu ilk konsept çalışması oldu.

Vision Gran Turismo Concept, tanıdık Porsche tasarım öğelerinin geleceğe yönelik versiyonlarını içeriyor. Konsept otomobil, özellikle sportif bir yükseklik-genişlik oranı, alçak bir kaput ile dikkat çekiyor.

Özellikle ön kısımdaki ışıklar ve entegre hava girişleri, Taycan'ın tasarım dilini anımsatıyor. Arka kısmın ise 911 ve Taycan modellerinden aşina olduğumuz dar bir ışık şeridi ile süslendiği görülüyor.

Ayrıca, konsept otomobilde tamamen vegan malzemeler kullanıldığının altı çiziliyor.