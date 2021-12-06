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Sanal ama gerçek gibi: Porsche, resmen tanıttı!

06.12.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porsche, bilgisayar oyunu Gran Turismo 7 için sanal dünyaya özel olarak geliştirdiği Porsche Vision Gran Turismo Concept'i görücüye çıkardı. Porsche Vision Gran Turismo Concept, Porsche için bir ilki de temsil ediyor.

Porsche ve Sony Interactive Entertainment'ın bir yan kuruluşu olan Japon video oyun geliştirme stüdyosu Polyphony Digital, ilginç bir araç konsepti ile karşımıza çıktı. Bu araç konseptinin adı ise Porsche Vision Gran Turismo Concept.

PORSCHE, KENDİSİ İÇİN BİR İLKE İMZA ATTI

Porsche, Gran Turismo 7 için ilk kez tamamen sanal dünyaya özel bir araç geliştirdi. Porsche Vision Gran Turismo, spor otomobil üreticisinin bir bilgisayar oyununda kullanılmak üzere özel olarak oluşturulduğu ilk konsept çalışması oldu.
Vision Gran Turismo Concept, tanıdık Porsche tasarım öğelerinin geleceğe yönelik versiyonlarını içeriyor. Konsept otomobil, özellikle sportif bir yükseklik-genişlik oranı, alçak bir kaput ile dikkat çekiyor.
Özellikle ön kısımdaki ışıklar ve entegre hava girişleri, Taycan'ın tasarım dilini anımsatıyor. Arka kısmın ise 911 ve Taycan modellerinden aşina olduğumuz dar bir ışık şeridi ile süslendiği görülüyor.
Ayrıca, konsept otomobilde tamamen vegan malzemeler kullanıldığının altı çiziliyor.
Direksiyon simidinin üzerinde ise sürücüye özel kavisli bir hologram ekran yer alıyor. Alçak oturma pozisyonu da bu noktada göze çarpıyor.
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Anahtar Kelimeler:
porsche Sony
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