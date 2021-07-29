Sayısal bölümler taban puanları | 2021 YKS üniversitelerin 4 ve 2 yıllık sayısal bölümleri

Üniversiteye geçiş sınavı olan; TYT, AYT ve YDT'yi kapsayan YKS sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı gözlerini, kendilerine uygun üniversitelere çevirdi. Sayısal bölümlerin taban puanları ve üniversitelerin sayısal bölümleri araştırılıyor. İşte sayısal bölümler taban puanları...

Sayısal bölümlerin taban puanları

Sayısal bölümler ve taban puanlarına ulaşmak için "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz16072021.pdf" adresine tıklayın.

YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

İŞTE 4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER * Acil Yardım ve Afet Yönetimi * Adli Bilişim Mühendisliği * Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği * Aktüerya Bilimleri * Astronomi ve Uzay Bilimleri * Bahçe Bitkileri * Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği * Basım Teknolojileri * Beslenme ve Diyetetik * Bilgi Güvenliği Teknolojisi * Bilgisayar Bilimleri * Bilgisayar Mühendisliği * Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri * Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği * Bilişim Sistemleri Mühendisliği * Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri * Bitki Koruma * Bitkisel Üretim ve Teknolojileri * Biyoenformatik ve Genetik * Biyokimya * Biyoloji * Biyoloji Öğretmenliği * Biyomedikal Mühendisliği * Biyomühendislik * Biyosistem Mühendisliği * Biyoteknoloji * Cevher Hazırlama Mühendisliği * Çevre Mühendisliği * Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği * Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği * Deri Mühendisliği * Dijital Oyun Tasarımı * Dil ve Konuşma Terapisi * Diş Hekimliği * Ebelik * Eczacılık * Elektrik Mühendisliği * Elektrik-Elektronik Mühendisliği * Elektronik Mühendisliği * Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

* Endüstri Mühendisliği * Endüstriyel Tasarım * Endüstriyel Tasarım Mühendisliği * Enerji Mühendisliği * Enerji Sistemleri Mühendisliği * Ergoterapi * Fen Bilgisi Öğretmenliği * Fizik Bölümü * Fizik Mühendisliği * Fizik Öğretmenliği * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon * Fotonik * Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği * Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği * Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Gemi ve Yat Tasarımı * Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Geomatik Mühendisliği * Gerontoloji * Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi * Harita Mühendisliği * Havacılık Elektrik ve Elektroniği * Havacılık ve Uzay Mühendisliği * Hayvansal Üretim ve Teknolojileri * Hemşirelik * Hidrojeoloji Mühendisliği * İç Mimarlık * İlköğretim Matematik Öğretmenliği * İmalat Mühendisliği * İnşaat Mühendisliği * İstatistik * İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri * İş Sağlığı ve Güvenliği * İşletme Mühendisliği * Jeofizik Mühendisliği * Jeoloji Mühendisliği * Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği * Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı * Kimya Bölümü * Kimya Mühendisliği * Kimya Öğretmenliği * Kimya-Biyoloji Mühendisliği * Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği * Maden Mühendisliği * Makine Mühendisliği * Malzeme Bilimi ve Mühendisliği * Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği * Malzeme Bilimi ve Teknolojileri * Matematik Bölümü * Matematik Mühendisliği * Matematik Öğretmenliği * Matematik ve Bilgisayar Bilimleri * Mekatronik Mühendisliği * Metalurji ve Malzeme Mühendisliği * Meteoroloji Mühendisliği * Mimarlık * Moleküler Biyoloji ve Genetik * Moleküler Biyoteknoloji * Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları * Nanobilim ve Nanoteknoloji