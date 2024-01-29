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  4. Seçime iki ay kala iki parti yükselişte! Canlı yayında 'oy oranları artışta' diyerek açıkladı, muhalefet için '14 Mayıs' uyarısı dikkat çekti

Seçime iki ay kala iki parti yükselişte! Canlı yayında 'oy oranları artışta' diyerek açıkladı, muhalefet için '14 Mayıs' uyarısı dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2024 06:56 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim anket sonuçları yakından takip edilirken, özellikle muhalefetin ayrı ayrı adaylarla seçime girme kararının sonuçlarının nasıl olacağı merak konusu. İstanbul'da 8 adaylı bir yarış ihtimali masadayken, iki partinin yükselişte olduğu iddiası da gündem oldu. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Araştırmacı-Sosyolog Semih Turan, "Şu anda bizim yaptığımız bütün ölçümlerde yükselen iki parti görüyoruz" diye konuştu.

Yerel seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, partilerin belediye başkan adayları da büyük ölçüde netleşti. Aday gösterilen isimler yavaş yavaş sahalara inerken, seçim çalışmalarına da giderek hız veriyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iktidar kanadı birçok şehirde yine ortak adayla girmeye hazırlanırken, muhalefet cephesi ise bölünmüş durumda. Özellikle İstanbul'da 8 adaylı bir yarışın gerçekleşmesi gündemde.

Keşfet

Memleket Partisi ile CHP arasında kurulması beklenen köprüler de atıldı. Muharrem İnce yaptığı açıklamayla CHP yönetimine sert sözlerle yüklenirken, ittifak ihtimalinin de ortadan kalktığını duyurdu.



Başta İstanbul olmak üzere anketlerde hangi partilerin, adayların önde olduğu merak edilirken; Araştırmacı-Sosylog Semih Turan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Araştırmacı-Sosyolog Semih Turan, iki partinin oylarında ciddi oranda arttığını söyledi.

ZAFER PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜKSELİŞTE

ZAFER PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜKSELİŞTE

"Şu anda bizim yaptığımız bütün ölçümlerde yükselen iki parti görüyoruz. Diğer partilerde oy düşüşleri var ya da stabiller" diyen Turan, yükselişteki iki partinin Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.

"OY ORANLARINDA ANLAMLI ARTIŞ SÖZ KONUSU"

"OY ORANLARINDA ANLAMLI ARTIŞ SÖZ KONUSU"

İki partinin de oy oranlarının arttığının altını çizen Turan "Oy oranlarında anlamlı bir atış söz konusu" dedi.

MUHALEFETE '14 MAYIS' UYARISI

MUHALEFETE '14 MAYIS' UYARISI

Memleket Partisi'nde ise o ivmenin olmadığını belirten Turan, muhalefet cephesine '14 Mayıs' uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim anket
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