Seçime iki ay kala iki parti yükselişte! Canlı yayında 'oy oranları artışta' diyerek açıkladı, muhalefet için '14 Mayıs' uyarısı dikkat çekti

ZAFER PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜKSELİŞTE

"Şu anda bizim yaptığımız bütün ölçümlerde yükselen iki parti görüyoruz. Diğer partilerde oy düşüşleri var ya da stabiller" diyen Turan, yükselişteki iki partinin Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.