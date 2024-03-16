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  4. Seçimlere sayılı günler kaldı! Fatih Erbakan o iddiaya noktayı koydu

Seçimlere sayılı günler kaldı! Fatih Erbakan o iddiaya noktayı koydu

16.03.2024 19:24
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçime az bir süre kala gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçime yakın zamanda siz adaylarınızı bazı yerlerde geri çekecek misiniz?" sorusuna "Biz hiç bir şekilde hiçbir seçim bölgesinde adaylarımızı çekme gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün partisinin Van'ın Beşyol meydanında düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Erbakan, babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatı boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin bu bölgenin derdiyle dertlenen bir lider olduğunu belirterek, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkez’iyle, Alevi’si, Sünni’si ile 85 milyona hizmetkar olmak, 85 milyon için maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçirmek. Yeniden Refah Partimiz, aynen Erbakan Hocamızın anlayışı ile bugün yola devam ediyor. İnşallah siz de yıllar boyu 40 seneden fazla Erbakan hocamızı milli görüşü bağrınıza bastığınız gibi bugün de Yeniden Refah Partimizi ve bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Biz de hocamız gibi sizlere hizmetkar olacağız. Ve o kalkınma hamlelerini o projeleri, yeni dönemde yeniden refahla hayata geçireceğiz" dedi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

"EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ SİYASİ PARTİ OLARAK BU SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

"EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ SİYASİ PARTİ OLARAK BU SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Erbakan, 81 ilde refah projesinin hazır olduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu da anlatan Erbakan şunları aktardı: 

"Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bugün itibariyle 475 bine ulaştı. Ayda 75 bin üye kaydettiklerini de belirten Erbakan "Bu tempoyla seçimlere inşallah 550 bine yakın üye ile gireceğiz. Türkiye'de üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi parti olarak bu seçimlere gireceğiz.

Seçimlerden sonra yine bu tempoyla inşallah birkaç ayın içerisinde üye sayımızı bir milyona çıkaracağız. Önce 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah."

"MİLLETİMİZ NEDEN YENİDEN REFAH'A KOŞUYOR?"

"MİLLETİMİZ NEDEN YENİDEN REFAH'A KOŞUYOR?"

Erbakan, daha önce milli görüş belediyeciliği ile tanışan illeri yeniden refah belediyeciliğine kavuşturacaklarını kaydederek, "Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Batı illerinde rantçı belediyecilikten bıkmış. Doğu illerinde kayyum belediyeciliğinden bıkmış, örgütçü belediyecilikten bıkmış, istediği hizmeti alamıyor. Van'da en basit bir asfaltı döküpte bir çevre yolunu bile 20 seneden beri yapamamışlar. Ulaşım sıkıntılı. İşsizlik almış başını gitmiş. İhmal edilmiş, geri kalmış" dedi.

"LİMANLARIMIZI, HAVA SAHAMIZI İSRAİL'E KAPATIN"

"LİMANLARIMIZI, HAVA SAHAMIZI İSRAİL'E KAPATIN"

Gittikleri her yerde vatandaşların Gazze'yi sorduğunu anlatan Erbakan şöyle konuştu:

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Seçim 2024
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