Seçimlere sayılı günler kaldı! Fatih Erbakan o iddiaya noktayı koydu

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün partisinin Van'ın Beşyol meydanında düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Erbakan, babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatı boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin bu bölgenin derdiyle dertlenen bir lider olduğunu belirterek, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkez’iyle, Alevi’si, Sünni’si ile 85 milyona hizmetkar olmak, 85 milyon için maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçirmek. Yeniden Refah Partimiz, aynen Erbakan Hocamızın anlayışı ile bugün yola devam ediyor. İnşallah siz de yıllar boyu 40 seneden fazla Erbakan hocamızı milli görüşü bağrınıza bastığınız gibi bugün de Yeniden Refah Partimizi ve bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Biz de hocamız gibi sizlere hizmetkar olacağız. Ve o kalkınma hamlelerini o projeleri, yeni dönemde yeniden refahla hayata geçireceğiz" dedi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

