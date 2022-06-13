Şekeri en hızlı düşüren gıdalar! Diyabet hastaları bunları mutlaka tüketin

Diyabet, vücudunuzunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Diyabet hastaları bu hastalıkla yaşamayı öğrenmelidir. Diyabet hastalığında beslenme büyük önem taşımaktadır. Diyabetin etkilerini azaltmak adına yüksek şeker içeren gıdalardan uzak durmak ve kan şekerini dengeleyen gıdaları diyet listesine eklemek gerekmektedir.

ŞEKERİ DÜŞÜRECEK BESİNLER

TARÇIN Tarçın, şekersiz bir hayata adım atmak isteyenlerin bir numaralı kurtarıcılarından. Tarçın, vücutta glikoz emilimini azaltıyor, bu da şekerin vücudumuza verebileceği zararları en az seviyeye indirmesine yardımcı oluyor. Tarçın, tatlı yeme isteğini baskılama konusunda da en etkili doğal yiyeceklerden biri olarak görülüyor.

ZERDEÇAL Zerdeçal, içinde bulunan ve rengini almasını da sağlayan kurkumin adlı madde sayesinde antidiyabetik etkiler gösteriyor. Kan şekerinin dengelenmesinde, özellikle de yüksek kan şekerinin normal seviyelere inmesinde büyük rol oynuyor. Bunların yanı sıra sahip olduğu güçlü antiflamatuar ve antioksidan özellikler de diyabet rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların en aza inmesini sağlıyor.

ZENCEFİL Zencefil de tıpkı zerdeçal gibi antiflamatuar ve antioksidan özellikleri bakımından oldukça güçlü. Bu da kendimizi hastalıklara karşı korurken aynı zamanda kan şekerimizi de dengeleyebileceğimiz anlamına geliyor.

SOĞAN Soğan, çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici bir yiyecek. Sarımsakla birlikte doğal antibiyotik denecek kadar çok sevilen soğanın çiğ halini sofranızdan eksik etmeyin.