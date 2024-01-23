Selahattin Demirtaş, hastaneye kaldırılan annesini görmesi için Diyarbakır’a getirildi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş’ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

