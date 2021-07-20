Sevgiliye, arkadaşa bayram mesajları! İşte komik, anlamlı, güzel bayram mesajları

Paylaşmanın, sevginin, saygının arttığı Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar sevgiliye, arkadaşa sosyal medya üzerinden gönderebileceği en komik, anlamlı ve güzel bayram mesajlarını araştırıyor. Kurban Bayramı'nda gönderilebilecek en komik, anlamlı ve güzel bayram mesajlarını araştırıp haberimizde derledik.

Sevgiliye en güzel bayram mesajları...

* Kurban Bayramın çok mutlu geçsin aşkım. Dilekler sana, dualar senin için. * Senin sevgin bana her gün ayrı bir sevinç sebebi aşkım. Kurban Bayramın kutlu olsun.

* Hep seninle el ele can cana mutlu bayramlara erelim aşkım. İyi bayramlar. * Gecelerimin ve gündüzlerimin en güzel hayali, Kurban Bayramın kutlu olsun. * Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kurban Bayramın kutlu olsun hayatım. * Kurban Bayramı sana uğur getirsin, her günün bir öncekinden güzel ve iyi olsun aşkım.

* Tek dileğim birazcık duygu, birazcık sevgi, biraz sen! Kurban Bayramın mübarek olsun. * Sen bana Allah’ın bir lütfusun. Seni sevmekle başlıyorum her şeye. Mutlu bayramlar aşkım. * Bir çift tatlı söze âşık olursun, sonra bütün gözlerde onu görürsün. Mutlu bayramlar çiçeğim. * Birlikte tadına doyamayacağımız daha nice mutlu bayramlar gelsin biriciğim. Kurban Bayramın Mübarek olsun. * Her nefesimde ve her gün canımın taa içinde ol aşkım. Kurban Bayramın Mübarek olsun.

* Mutluyum geceyi aydınlatan gözlerinle uyuyup uyanmaktan. Kurban Bayramın kutlu olsun balım. * Kalbindeki güzel niyetlere âşık oldu bu kalp. Kurban Bayramın mübarek olsun canım. * Gözlerindeki pırıltı, kalbindeki ışık hiç kaybolmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun bir tanem. * Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel dileğimsin. Kurban Bayramın kutlu olsun canım.