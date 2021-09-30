Shipton Ana'dan korkutan sözler! Türklerle ilgili bomba kehanet

Halk arasında Shipton Ana olarak bilinen İngiliz kahin Ursula Southeil'in, Türklerle ilgili kehaneti ''Türkleri yakın zamanda bir savaş mı bekliyor?'' sorusunu akıllara getirdi. İşte, her dediği çıkan Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri...

SHIPTON ANA KEHANETLERİ:

Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. (Telsiz telefon)

Tıpkı bir tahta kadar kolay bir biçimde, suda demir yüzecek. (Gemiler)

Fransa, üç kez kan dansına öncü olacak. Halk özgür olmadan önce, üçüncü zalim yöneticiyi görecek. (Robespierre Napolyon Pentain)

Halk, Fransa'da üç kez kendisini yönetecek. (Fransa'da üç Cumhuriyet)