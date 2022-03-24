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Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022! Sigara fiyatları ne kadar oldu? 24 Mart 2022 Perşembe

24.03.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının ardından Mart ayında gelen zam ile sigara fiyatlarında 6 TL'lik artış olmuştu. Bu kapsamda Sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte marka marka fiyat listesi...

Sigara fiyatları güncel liste ve sigara zammı 24 Mart 2022 perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam mı geldi? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

SİGARA FİYATLARI 24 MART 2022 GÜNCEL LİSTE!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Geçtiğimiz haftalarda bazı sigara markalarına gelen 2 TL'lik zam sonrası güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte sigara fiyatları listesi...
Sigaralara en son 2021 yılı Aralık ayı sonunda ve 2022 Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti.
14 Mart Pazar günü ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini duyurmuştu.
Sigara fiyatlarındaki zam enflasyon oranına da doğrudan yansıdı. En ucuz sigara fiyatı ise son artış ile 23,50 TL oldu.
En pahalı sigara ise son zamlarla beraber 40 TL'ye yükseldi.
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