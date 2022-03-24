Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022! Sigara fiyatları ne kadar oldu? 24 Mart 2022 Perşembe

Sigara fiyatları güncel liste ve sigara zammı 24 Mart 2022 perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam mı geldi? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...