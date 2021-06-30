Sinovac aşısı olanlar 3. dozda BioNTech yaptırabilir mi? Bakan Koca açıkladı! 3. doz ilk iki dozdan farklı olur mu??

Daha önce Sinovac olan vatandaşların 3. dozu BioNTech yaptırıp yaptıramayacağı tartışılıyordu. Bakan Fahrettin Koca, 30 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki Sinovac aşısı yaptıranlar 3. dozda BioNTech yaptırabilir mi? 3. doz aşı, ilk iki dozdan farklı bir aşı olabilir mi?
Sinovac yaptıran 3. dozda Biontech yaptırabilir mi?
Bakan Fahrettin Koca, 30 Haziran yani bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
3. doz farklı aşı olabilir mi?
Daha önce ilk 2 dozu Sinovac olanların 3. dozu BioNTech yaptırıp yaptıramayacağı merak ediliyordu.
Bakan Koca bugün toplantı sonrası ilk 2 dozu Sinovac olanların 3. dozu BioNTech olup olamayacağı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ayrıca 3. doz aşının kimlerin olabileceğini de açıkladı.
3. doz gerekli bulundu
Bakan Koca, aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." dedi.
3. doz aşıyı kimler olabilecek?
Fahrettin Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde 3. doz aşının müjdesini verdi.