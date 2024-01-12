Sır gibi saklanıyordu: Putin'in kızı Maria Vorontsova ilk kez röportaj verdi! Kısa süre içerisinde 200 binden fazla izlenme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova, Moskova Belediye Başkanlığı'na bağlı bir kuruluş olan Medtech.Mocsow'a konuştu. Bu zaamana kendisiyle hiç röportaj yapılmayan Vorontsova, kendisi ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Babası Putin hakkında herhangi bir soru almayan ve bahsetmeyen Vorontsova'nın bu tavrı dikkat çekti.



