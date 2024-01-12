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  4. Sır gibi saklanıyordu: Putin'in kızı Maria Vorontsova ilk kez röportaj verdi! Kısa süre içerisinde 200 binden fazla izlenme

Sır gibi saklanıyordu: Putin'in kızı Maria Vorontsova ilk kez röportaj verdi! Kısa süre içerisinde 200 binden fazla izlenme

12.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardan beri gözlerden uzak tuttuğu 38 yaşındaki kızı Maria Vorontsova ilk kez bir röportaj verdi. Vorontsova'nın röportajının, Rus sosyal medya ağında 225 bin kişi tarafından izlendiği belirtilirken babası Putin hakkında hiçbir şey söylememesi dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova, Moskova Belediye Başkanlığı'na bağlı bir kuruluş olan Medtech.Mocsow'a konuştu. Bu zaamana kendisiyle hiç röportaj yapılmayan Vorontsova, kendisi ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Babası Putin hakkında herhangi bir soru almayan ve bahsetmeyen Vorontsova'nın bu tavrı dikkat çekti.


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Sır gibi saklanıyordu: Putin'in kızı Maria Vorontsova ilk kez röportaj verdi! Kısa süre içerisinde 200 binden fazla izlenme

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16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ancak Youtube'a yeni yüklenen söyleşi dünya çapında dikkat çekti çünkü Putin'in yıllardır gözlerden uzak tuttuğu 38 yaşındaki kızı ilk kez bir röportaja katıldı.

Kremlin'in yaşamına ilişkin ayrıntıları adeta bir sır gibi sakladığı 38 yaşındaki Vorontsova, Putin'in eski eşi Ludmiła Putina'dan olan iki kızından biri.

1985 doğumlu Vorontsova, pediatrik endokrinoloji uzmanı ve Hollandalı bir iş insanı ile evli.

BABASI PUTİN HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ

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Röportajında küresel tıbbi gelişmelerden bahseden Vorontsova Rusya'nın insan merkezli bir toplum olduğunu belirtti ve "Bizim için insan hayatı en yüce değerdir" dedi.

42 dakikalık söyleşi boyunca Putin'in babası olduğundan ya da Putin'le ilişkisinden bahsetmeyen Vorontsova hobilerinden ve boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğinden bahsetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin röportaj
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