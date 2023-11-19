KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. SAĞLIK
    4. Şişkinlik ve kabızlığa son: Bağırsak dostu 5 besin!

    Şişkinlik ve kabızlığa son: Bağırsak dostu 5 besin!

    19.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sağlıklı bir sindirim sistemi, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Doğru beslenme bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim problemleri, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Ancak, bağırsak dostu besinlerle doğru bir diyet, bu rahatsızlıkları hafifletebilir. İşte bağırsak sağlığı için önemli 5 besin...

    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temelini oluşturan önemli bir faktördür. Sindirim sistemi düzgün çalıştığında, vücudumuz besinleri daha iyi emer ve atıkları daha etkili bir şekilde uzaklaştırır. Ancak, bazen şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar bu süreci olumsuz etkileyebilir. Bağırsak dostu 5 besin haberimizde.

    BAĞIRSAK DOSTU 5 BESİN

    SARIMSAK

    SARIMSAK
    Sarımsak bağırsakları temizler ve kabızlığı önler. Bağırsak florasını güçlendiren sarımsak, bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir.Düzenli olarak sarımsak tüketirseniz, sindirim sisteminiz düzgün şekilde çalışır ve kabızlık sorunu yaşamazsınız.

    ZEYTİNYAĞI

    ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı, ince bağırsağı çalıştırıp kolesistokinin salgısını artırarak,kabızlığı önler. Zeytinyağı doğal bir müshildir, iyi bir laksatiftir. Sürekli kabızlık çekenlerin, sabahları aç karnına, 1 kaşık zeytinyağı tüketmelidir.

    TURŞU

    TURŞU
    Evde yapılan doğal ve probiyotik açısından zengindir bozulan bağırsak duvarını hem onarıyor hem de güçlenmesini sağlıyor.

    ZENCEFİL

    ZENCEFİL
    Bağırsaktaki düz kasları gevşeterek yiyeceklerin bağırsak boyunca ilerlemesini sağlar ve bu sayede kabızlığı önler.

    ARMUT

    ARMUT
    Armut lif bakımından zengindir bağırsak sağlığını iyileştirir ve hazmı kolaylaştırır.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    armut sarımsak zencefil turşu zeytinyağı hazımsızlık bağırsak şişkinlik
    En Çok Okunan Haberler
    7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, iddialar kan dondurdu

    7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, iddialar kan dondurdu

    Cinsel istismar sanığına mahkemeden 'iyi hal' indirimi

    Cinsel istismar sanığına mahkemeden 'iyi hal' indirimi

    Şile'de dere taştı! Bir yanda beyaz örtü, diğer yanda yollar göle döndü

    Şile'de dere taştı! Bir yanda beyaz örtü, diğer yanda yollar göle döndü

    Türkiye'den 72 yıl sonra gelen zafer!

    Türkiye'den 72 yıl sonra gelen zafer!

    Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

    Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

    Konuşmalarınıza dikkat edin! En alıngan burçlar

    Konuşmalarınıza dikkat edin! En alıngan burçlar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

    Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

    Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

    Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

    Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

    Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

    Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.