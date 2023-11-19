Şişkinlik ve kabızlığa son: Bağırsak dostu 5 besin!

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temelini oluşturan önemli bir faktördür. Sindirim sistemi düzgün çalıştığında, vücudumuz besinleri daha iyi emer ve atıkları daha etkili bir şekilde uzaklaştırır. Ancak, bazen şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar bu süreci olumsuz etkileyebilir. Bağırsak dostu 5 besin haberimizde.
BAĞIRSAK DOSTU 5 BESİN
SARIMSAK
Sarımsak bağırsakları temizler ve kabızlığı önler. Bağırsak florasını güçlendiren sarımsak, bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir.Düzenli olarak sarımsak tüketirseniz, sindirim sisteminiz düzgün şekilde çalışır ve kabızlık sorunu yaşamazsınız.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, ince bağırsağı çalıştırıp kolesistokinin salgısını artırarak,kabızlığı önler. Zeytinyağı doğal bir müshildir, iyi bir laksatiftir. Sürekli kabızlık çekenlerin, sabahları aç karnına, 1 kaşık zeytinyağı tüketmelidir.
TURŞU
Evde yapılan doğal ve probiyotik açısından zengindir bozulan bağırsak duvarını hem onarıyor hem de güçlenmesini sağlıyor.
ZENCEFİL
Bağırsaktaki düz kasları gevşeterek yiyeceklerin bağırsak boyunca ilerlemesini sağlar ve bu sayede kabızlığı önler.
ARMUT
Armut lif bakımından zengindir bağırsak sağlığını iyileştirir ve hazmı kolaylaştırır.