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Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

20.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen silahlı olayda sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu.Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 175.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen silahlı olayda sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu.
Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 175. Sokakta meydana geldi. Kavgaya karışan şahıslar, sokakta bir birlerine kurşun yağdırırken o sırada sokakta bulunan N.A., kurşunun hedefi oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edil. Kalçasına mermi isabet eden küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
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Diyarbakır

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