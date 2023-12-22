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Son 15 günde 7'den 77'ye herkesin belası oldu! Bilim adamları gribin çaresini buldu mu? İnsan kanındaki o antikor...

22.12.2023 09:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye'deki hastaneler pandemi döneminden sonra ilk kez bu kadar ağır grip vakalarıyla boğuşuyor. Bebekler, çocuklar, yetişkinler, yaşlılar... Son 15 günde ciddi bir grip salgını söz konusu! Covid-19 vakalarında da artış yaşanıyor. İngiliz bilim insanlarının duyurduğu yeni gelişme ise oldukça dikkat çekici!

İshal, kusma, mide bulantısı, ağır halsizlik, üşüme, titreme, yüksek ateş... Bu belirtiler son 15 günde yaşanan gribin en bilinen etkilerinden! Birden bire vücuda giren mikropla birlikte hem ishal hem de mide bulantısı paralel şekilde görülebiliyor. Acil servislerin yolunu tutan aileler, grip virüsünden bezmiş durumda. MYNET DIŞ HABER


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BİLİM İNSANLARI DUYURDU: YENİ BİR ANTİKOR SINIFI BULUNDU!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayın yapan livescience isimli internet sitesi, griple mücadele noktasında önemli bir çalışmayı okuyucularıyla paylaştı. Buna göre bilim insanları insan kanında farklı grip virüs türlerini etkisiz hale getirebilecek bir antikor sınıfı buldu!

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin düşmesi sonucu grip vakalarında da büyük bir artış söz konusu. Bilim insanları insan kanında farklı grip virüs türlerini etkisiz hale getirebilecek bir antikor sınıfı buldu. Bu antikor geniş çaplı koruyucu aşıların geliştirilmesinde de kilit rol oynayabilir.

VİRÜS SÜREKLİ MUTASYONA UĞRUYOR

VİRÜS SÜREKLİ MUTASYONA UĞRUYOR

Keşfin arkasındaki araştırmacılar yaptıkları açıklamada, dolaşımdaki grip virüslerinin sürekli mutasyona uğradığını bu nedenle insanların viral evrime ayak uydurmak için yıllık grip aşısına ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.

İnfluenza A, B, C ve D olarak bilinen dört ayaklı virüs griplerin kökenini oluşturuyor. Özellikle son on beş günde acil servislerine ağır grip şikayetlerinden gelenlerin sayısı da oldukça arttı!

İNSAN KANINDAKİ ANTİKOR ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

İNSAN KANINDAKİ ANTİKOR ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

İnsan kanındaki antikorun grip virüslerine karşı önemli rol oynayacağını savunan uzmanlar, etkili grip aşısı yaptırmayı savunuyor. Uzmanlar, yeni antikorla birlikte virüsün vücudu istila ettikten sonra hücreleri enfekte etmesini önleyebilecek bir sistem olduğunu aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
grip
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