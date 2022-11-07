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  4. Son dakika | Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza! Kamyon, tanker, yolcu otobüsü... Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza! Kamyon, tanker, yolcu otobüsü... Ölü ve yaralılar var

07.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına yol açan kazadan sonra korkutan bir trafik kazası haberi de Ağrı'dan geldi. Tutak ilçesinde tanker, yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada araçlar alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; ilk belirlemelere göre korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Otobüsle ilgili ortaya atılan bir iddia ise dikkat çekti.

Son dakika haberi: Ağrı Tutak'taki kazada ayrıntılar netleşmeye başladı. Dün Bolu'da gerçekleşen trafik kazasından acı haberler gelmişti. Bugün ise Ağrı'daki kazada da can kaybı ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolcu otobüsü, kamyon ve tanker alev alev yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye, jandarme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk karelerde kazanın boyutu gözler önüne serildi.

SON DAKİKA: AĞRI'DAKİ KAZADAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon, tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

ACI HABERİ ERDOĞAN DUYURDU: 7 ÖLÜ, 8 YARALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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"FRENİ PATLADI" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen tanker ve kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

AĞRI'DAKİ KAZADAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı kaza

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