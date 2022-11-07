Son dakika | Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza! Kamyon, tanker, yolcu otobüsü... Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Ağrı Tutak'taki kazada ayrıntılar netleşmeye başladı. Dün Bolu'da gerçekleşen trafik kazasından acı haberler gelmişti. Bugün ise Ağrı'daki kazada da can kaybı ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolcu otobüsü, kamyon ve tanker alev alev yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye, jandarme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk karelerde kazanın boyutu gözler önüne serildi.

SON DAKİKA: AĞRI'DAKİ KAZADAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon, tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

ACI HABERİ ERDOĞAN DUYURDU: 7 ÖLÜ, 8 YARALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"FRENİ PATLADI" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen tanker ve kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.