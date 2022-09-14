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Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı

14.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye, detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruların bugün başladığı sosyal konut projesini konuşuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum, projeye ilk günde başvuranların sayısını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların bugün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye ilk gün başvuranların sayısını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın Konut Projesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500 bini geçti. e-devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

VATANDAŞLAR UCUZ KONUT İÇİN BANKALARA AKIN ETTİ

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, e-Devlet'in yanı sıra proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Bu kapsamda evraklarıyla bankalara gelen vatandaşlar, projeye başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor.


Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Bankalara akın eden vatandaşlar birçok ilde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte fotoğraflar...
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