Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların bugün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye ilk gün başvuranların sayısını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın Konut Projesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500 bini geçti. e-devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."