SON DAKİKA | Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum! Acı haberler geldi... Yaralıların son durumu açıklandı

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında, yer altında patlama meydana geldi. Göçük altında onlarca işçinin kaldığı ifade edilen patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden ekiplerin de sevk edildiği bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ulaştı. Arama kurtarma çalışmaların başlaması sonrası acı haberler de gelirken çok sayıda işçi de yaralı kurtarıldı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk" diyerek can kaybını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla beraber can kaybı 41'e yükselmiş oldu.
İşte Türkiye'nin yüreğini yakan patlamada dakika dakika yaşananlar...
20.16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Bartın'da 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2-3 gün içinde taburcu edebiliriz. İstanbul'da 6 hastamız var. 5'inin durumu ciddi. Dün bir hastamızın kalbi durdu, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Durumu ciddi arkadaşlarımız için ilk günler kritik. Ben de yakından takip ediyorum. Cumhurbaşkanımız da her hastamızı yakından takip ediyor. Önümüzdeki 3-4 gün yakın takiple seyirlerini görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
17.30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da yaptığı açıklamada, "Burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Neden bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor? Dünyanın başka yerinde maden çıkarılmıyor mu? "Önlem alacağız" diyorlar, 20 yıldır neredesiniz siz? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.
17.05
Bakan Dönmez: Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti.
17.00
Faciada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Rıdvan Acet (41), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından Kazpınar köyü mezarlığında toprağa verildi. Acet’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Oktay ve Kılıçdaroğlu tarafından omuzlanırken, dualarla mezarlığa taşındı.
Cenaze sonrası konuşan Fuat Oktay, "İman ediyoruz ki Allah’tan geldik, dönüşümüz de Allah’a olacaktır. Çok elim bir kaza yaşadık. Yüreğimiz yandı. Türkiye’nin yüreği yandı. İnsanlığın yüreği yandı. Hepimizin acısı çok taze. Allah kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 41 kardeşimizi kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz devlet olarak sonuna kadar bugüne kadar nasıl olduysa bugün de sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının yanında olacağız. Emrullah da burada, Ebru da burada; onlar artık bize emanettir. Devlet olarak biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.
Maden işçisinin oğlu Emrullah Acet ise babasının mezarı başında taziyeleri kabul etti. (DHA)
15.50
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de parti heyetinin ardından bölgeye hareket etti. Akşener burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
"Şehitlerimizi inşallah Allah, peygamber efendimize komşu kılsın. İnsanın yüreğini dağlayan bir hadise üzerine buraya geldik. Burada arama-kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür ediyorum. Sabah ben yola çıktım İstanbul'dan. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere ziyarete gittik."
14.25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik ediyor.
13.50
Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri için Sağlık Bakanlığı'na ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madencilerin yakınları da bugün sabah saatlerinden itibaren hastaneye geldi. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.
13.20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz. Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.
13.10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz için Uğurlar köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için Muratbey köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.
13.08
Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan’ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda işe girdiği öğrenildi.
Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü’nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara’nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Amasra’da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Gökhan Mercan da toprağa verildi. Maden işçisinin babası gözyaşlarına boğuldu.
Amasra’da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Berkay Pınaroğlu’nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019’daki işçi alımı ile TTK’da çalışmaya başladığı öğrenildi.
11.45
Bakanların ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın olay yerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu patlamanın meydana geldiği saatten itibaren hem milletimiz hem burada o saatten itibaren birlikte olduğumuz madencilerimiz, onların aileleri, Türkiye'de bu mesleği yapan bütün madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı.
Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak hakikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük çaba sarf edildi.
Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. 58 madenci kurtarıldı.
40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arama-kurtarma çalışmalarımızda hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. 1 isim dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahıs yok. Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
Kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor.
Kuyubaşındayız biz. Buradan 350 metre derinlikte oldu. 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakika öncesinde gelme şansınız yok.
Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü tarafta 3 hafta önce burada biz bu kardeşlerimizle birlikteydik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmasın.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu acının üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde, ateş karşısında, yerin altında arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize, onların mücadelesine saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizle böyle bir acıyla karşılaşmak, onların yanında olmak, çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun."
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da bölgeyi bir süre önce bakanlar ve sendika başkanlarıyla ziyaret ettiklerini aktararak şöyle konuştu:
"Madencilerin sıkıntılarını, problemlerini, ne varsa Bakan beye intikal ettirdik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bu olayla ilgili buradayız."
Atalay, bugüne kadar maden kazalarında 5 binin üzerinde "şehit" verildiğini ve 40 madencinin daha buna eklendiğini dile getirdi.
Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin bulunduğu bölgenin burası olduğunu anlatan Atalay, "Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnettikten sonra İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla nedir ne değildir ortaya koyar, detaylı konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.
11.38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda en küçük mağduriyete dahi izin verilmeyeceğini belirtirken olay yerine hareket edeceğini bildirdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
"Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.
Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.
Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.
Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.
Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."
11.05
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımında başsağlığı diledi. İşte Zelenskiy'in paylaşımında yer verdiği ifadeler:
"Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a patlamayla ilgili telgraf gönderdi.
Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter hesabından Yunanistan'ın yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Miçotakis paylaşımında "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen feci maden patlamasını ve can kayıplarını üzüntüyle öğrendim. Yunanistan arama-kurtarma çalışmaları için derhal yardım göndermeye hazır" ifadelerine yer verdi.
10.35
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır." denildi.
06.14
Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı.
Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.
22.55
Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Öncelikle ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bugün saat 16-24 vardiyasında 18.15 sırasında patlama hadisesi gerçekleşti. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı çalışıyor. Kısmi göçükler var. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında yaya müdahale söz konusu. Bütün ekipler görev başında, eksik yok. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. İçeride devam eden bir yangın yok. Şu anda patlamanın kaynağıyla ilgili net bir değerlendirme yok." dedi.
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