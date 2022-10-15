SON DAKİKA | Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum! Acı haberler geldi... Yaralıların son durumu açıklandı

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında, yer altında patlama meydana geldi. Göçük altında onlarca işçinin kaldığı ifade edilen patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden ekiplerin de sevk edildiği bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ulaştı. Arama kurtarma çalışmaların başlaması sonrası acı haberler de gelirken çok sayıda işçi de yaralı kurtarıldı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk" diyerek can kaybını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla beraber can kaybı 41'e yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Bartın'da 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2-3 gün içinde taburcu edebiliriz. İstanbul'da 6 hastamız var. 5'inin durumu ciddi. Dün bir hastamızın kalbi durdu, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Durumu ciddi arkadaşlarımız için ilk günler kritik. Ben de yakından takip ediyorum. Cumhurbaşkanımız da her hastamızı yakından takip ediyor. Önümüzdeki 3-4 gün yakın takiple seyirlerini görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da yaptığı açıklamada, "Burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Neden bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor? Dünyanın başka yerinde maden çıkarılmıyor mu? "Önlem alacağız" diyorlar, 20 yıldır neredesiniz siz? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.

Cenaze sonrası konuşan Fuat Oktay, "İman ediyoruz ki Allah’tan geldik, dönüşümüz de Allah’a olacaktır. Çok elim bir kaza yaşadık. Yüreğimiz yandı. Türkiye’nin yüreği yandı. İnsanlığın yüreği yandı. Hepimizin acısı çok taze. Allah kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 41 kardeşimizi kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz devlet olarak sonuna kadar bugüne kadar nasıl olduysa bugün de sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının yanında olacağız. Emrullah da burada, Ebru da burada; onlar artık bize emanettir. Devlet olarak biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

Faciada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Rıdvan Acet (41), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından Kazpınar köyü mezarlığında toprağa verildi. Acet’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Oktay ve Kılıçdaroğlu tarafından omuzlanırken, dualarla mezarlığa taşındı.

"Şehitlerimizi inşallah Allah, peygamber efendimize komşu kılsın. İnsanın yüreğini dağlayan bir hadise üzerine buraya geldik. Burada arama-kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür ediyorum. Sabah ben yola çıktım İstanbul'dan. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere ziyarete gittik."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de parti heyetinin ardından bölgeye hareket etti. Akşener burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri için Sağlık Bakanlığı'na ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madencilerin yakınları da bugün sabah saatlerinden itibaren hastaneye geldi. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz. Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz için Uğurlar köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için Muratbey köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Amasra’da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Berkay Pınaroğlu’nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019’daki işçi alımı ile TTK’da çalışmaya başladığı öğrenildi.

Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü’nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara’nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

11.45

BAKAN SOYLU: 40 ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK

Bakanların ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın olay yerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu patlamanın meydana geldiği saatten itibaren hem milletimiz hem burada o saatten itibaren birlikte olduğumuz madencilerimiz, onların aileleri, Türkiye'de bu mesleği yapan bütün madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı.

Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak hakikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük çaba sarf edildi.

Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. 58 madenci kurtarıldı.

40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arama-kurtarma çalışmalarımızda hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. 1 isim dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahıs yok. Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.

Kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor.

Kuyubaşındayız biz. Buradan 350 metre derinlikte oldu. 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakika öncesinde gelme şansınız yok.

Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü tarafta 3 hafta önce burada biz bu kardeşlerimizle birlikteydik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmasın.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu acının üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde, ateş karşısında, yerin altında arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize, onların mücadelesine saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizle böyle bir acıyla karşılaşmak, onların yanında olmak, çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da bölgeyi bir süre önce bakanlar ve sendika başkanlarıyla ziyaret ettiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Madencilerin sıkıntılarını, problemlerini, ne varsa Bakan beye intikal ettirdik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bu olayla ilgili buradayız."

Atalay, bugüne kadar maden kazalarında 5 binin üzerinde "şehit" verildiğini ve 40 madencinin daha buna eklendiğini dile getirdi.

Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin bulunduğu bölgenin burası olduğunu anlatan Atalay, "Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnettikten sonra İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla nedir ne değildir ortaya koyar, detaylı konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.