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  4. SON DAKİKA | Irak'ta düğünde yangın! En az 113 ölü 500 yaralı

SON DAKİKA | Irak'ta düğünde yangın! En az 113 ölü 500 yaralı

27.09.2023 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda yangın çıktı. Olayda en az 113 kişinin öldüğü, 500 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangının havai fişekler nedeniyle çıktığı aktarılırken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.

Irak'ta bir düğün faciayla sonuçlandı. Musul’un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında en az 113 kişinin öldüğü 500 kişinin yaralandığı belirtildi.

YANGININ NEDENİ HAVAİ FİŞEK

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

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Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.

Kaynak: AA

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
yangın Irak

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