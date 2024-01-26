Son dakika! Kastamonu'da otobüs kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

