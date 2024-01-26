Son dakika! Kastamonu'da otobüs kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.
Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.