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  4. Son dakika! Kastamonu'da otobüs kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kastamonu'da otobüs kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

26.01.2024 07:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Kastamonu-Taşköprü karayolunda bir otobüs devrildi. Çok sayıda ekip hemen olay yerine sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 32 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza otobüs
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