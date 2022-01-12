Son dakika | Şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Son dakika: Şiddetli rüzgar ve fırtına yurdun büyük bölümünde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarılarının ardından dün akşam başlayan şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde 171 villanın bulunduğu sitedeki evleri, su bastı. Sitede oturanlar için seferber olan ekipler, mahsur kalanları bot ve iş makineleriyle kurtardı. Muğla'da da 4 gündür etkili olan kuvvetli yağmur Köyceğiz Gölü'nün taşmasına neden oldu. Bölgedeki bazı ahırlar sular altında kaldı. Sakarya'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'balık restoranı' olan tekne yan yattı. İşte şiddetli yağmur ve rüzgarın geride bıraktıkları...