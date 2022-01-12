Son dakika | Şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Son dakika: Şiddetli rüzgar ve fırtına yurdun büyük bölümünde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarılarının ardından dün akşam başlayan şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde 171 villanın bulunduğu sitedeki evleri, su bastı. Sitede oturanlar için seferber olan ekipler, mahsur kalanları bot ve iş makineleriyle kurtardı. Muğla'da da 4 gündür etkili olan kuvvetli yağmur Köyceğiz Gölü'nün taşmasına neden oldu. Bölgedeki bazı ahırlar sular altında kaldı. Sakarya'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'balık restoranı' olan tekne yan yattı. İşte şiddetli yağmur ve rüzgarın geride bıraktıkları...
YAĞMUR VE FIRTINA KABUSA DÖNDÜ! BOTLARLA KURTARILDILAR
Manavgat'ta dün akşam başlayan şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle Kızılot Mahallesi'ndeki Karpuzçayı Deresi taştı. Tarım arazileri suyla dolarken, dere yakınındaki 171 villa tipi konutun olduğu sitenin giriş katlarını ise su bastı.
Site sakinleri, ihbarla gelen jandarma, Manavgat Belediyesi Fen İşleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından iş makinesi ve şişme botlarla tahliye edildi. Sitede idari görevli Çetin Şendoğdu, kış nedeniyle 50 civarı hanede yaklaşık 150 kişinin kaldığını söyledi.
Mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Şendoğdu, 50-60 kişinin de evinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.
'UZUN ZAMAN ELEKTRİK OLMAYACAK'
Sitede inceleme yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, lodos nedeniyle ırmak ve derelerin suyu denize boşaltamadığı için taşkın yaşandığını belirtti.
Sözen "Bütün ekipler siteye geldi. Lodosun durmasıyla su yavaş yavaş boşalıyor Bizler de makinelerle tahliyeleri sağlıyoruz, vatandaşları çıkarıyoruz. Görünen o ki uzun zaman elektrik olmayacak.
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