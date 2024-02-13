SON SEÇİM ANKETİ | Siyasette dengeler değişiyor: %1.2 puan ile önde! Bir devir kapanıyor mu?

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıyasıya bir rekabet var! Bazı anketlerde Ekrem İmamoğlu bazı anketlerde ise Murat Kurum önde çıkıyor. Son ankette Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

