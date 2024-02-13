SON SEÇİM ANKETİ | Siyasette dengeler değişiyor: %1.2 puan ile önde! Bir devir kapanıyor mu?

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıyasıya bir rekabet var! Bazı anketlerde Ekrem İmamoğlu bazı anketlerde ise Murat Kurum önde çıkıyor. Son ankette Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada yer aldı.
AK Parti ile MHP'nin ortak adayı Murat Kurum, ORC araştırma tarafından yapılan ankette oyların %37.7'sini aldı.
Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ise %36.5 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.
Ankette kararsızların oluşturduğu çoğunluk 3. sırayı aldı. ORC Araştırma anketine göre kararsızlar %7.1 oranında oy aldı.
Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nu DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni izledi. DEM Parti adaylarının oy oranı ise %6.8 oldu!
Anketteki sonuçlarda siyasetteki dengeleri değiştirebilecek bir sonuç daha var.