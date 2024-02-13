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SON SEÇİM ANKETİ | Siyasette dengeler değişiyor: %1.2 puan ile önde! Bir devir kapanıyor mu?

13.02.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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Siyasette dengeler birer birer değişiyor! Yeniden Refah Partisi'nin haricinde İYİ Parti, Zafer Partisi ve DEM Parti de yerel seçimlerde İstanbul için aday çıkardı. Yarışın Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi ise kesin. ORC'nin son anketine göre Murat Kurum önde.

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıyasıya bir rekabet var! Bazı anketlerde Ekrem İmamoğlu bazı anketlerde ise Murat Kurum önde çıkıyor. Son ankette Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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MURAT KURUM ÖNDE, İMAMOĞLU İKİNCİ

AK Parti ile MHP'nin ortak adayı Murat Kurum, ORC araştırma tarafından yapılan ankette oyların %37.7'sini aldı.

Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ise %36.5 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.

DEM PARTİ 3. SIRADA YER ALDI

DEM PARTİ 3. SIRADA YER ALDI

Ankette kararsızların oluşturduğu çoğunluk 3. sırayı aldı. ORC Araştırma anketine göre kararsızlar %7.1 oranında oy aldı.

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nu DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni izledi. DEM Parti adaylarının oy oranı ise %6.8 oldu!

ZAFER PARTİSİ, İYİ PARTİ'Yİ GEÇTİ

ZAFER PARTİSİ, İYİ PARTİ'Yİ GEÇTİ

Anketteki sonuçlarda siyasetteki dengeleri değiştirebilecek bir sonuç daha var.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim Murat Kurum anket
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