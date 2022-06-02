Son seçim anketi yayınlandı! Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti! Bir parti oyunu yüzde 12'den fazla artırdı

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler Türkiye'de bir yıl öncesinden konuşulmaya başlandı. Çok sayıda araştırma şirketi hem Türkiye geneli hem de il bazında yeni çalışmalara yöneldi. ORC anket şirketi, Aydın ve Denizli'de bugün seçim olsa vatandaşın hangi partiye oy vereceğini araştırdı. Partilerin 2018 yılında aldığı oy oranlarıyla bugün alması beklenilen oy oranlarının karşılaştırılması çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

DENİZLİ

23-26 Mayıs'ta 1710 kişinin katıldığı ankette Denizli'de ilk sırayı yüzde 32,5'le AK Parti aldı. CHP yüzde 30,3'le ikinci sırada, İYİ Parti yüzde 24,8'le üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre 2018 seçimlerine kıyasla AK Parti yüzde 8,2 oy kaybederken CHP oyunu yüzde 2,2, İYİ Parti ise yüzde 8,3 artırdı.

AYDIN 25- 27 Mayıs tarihlerinde 1825 kişinin katıldığı çalışmada ilk sırayı yüzde 32,1'le CHP aldı. İYİ Parti yüzde 27,3'le ikinci, AK Parti yüzde 26,7'yle üçüncü parti oldu. Aydın'da hem CHP hem AK Parti'nin bir önceki seçimlere göre oylarının düşmesi dikkat çekti. Bu ilde en büyük atılımı yüzde 12,5'le İYİ Parti yaptı.

DİĞER İLLERDE SON DURUM ORC, geçtiğimiz günlerde Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltmişti. Anket sonuçlarına göre, 4 ilde CHP birinci parti olarak gelirken, AK Parti de 1 ilde önde görülmüştü.

KIRKLARELİ Kırklareli'nde CHP yüzde 43,1'le ilk sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 25,1'le iki, AK Parti ise yüzde 20,4'le üçüncü sırada yer aldı.