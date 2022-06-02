HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son seçim anketi yayınlandı! Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti! Bir parti oyunu yüzde 12'den fazla artırdı

Son seçim anketi yayınlandı! Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti! Bir parti oyunu yüzde 12'den fazla artırdı

02.06.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 seçimlerini bekliyor. Hem siyasi partiler hem araştırma şirketleri 2022 yılında anket çalışmalarını hızlandırdı. Son araştırma ORC tarafından Aydın ve Denizli'de yapıldı. Vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonucuna göre AK Parti ve CHP bir ilde oy kaybederken diğer partilerin oy dağılımı dikkat çekti.

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler Türkiye'de bir yıl öncesinden konuşulmaya başlandı. Çok sayıda araştırma şirketi hem Türkiye geneli hem de il bazında yeni çalışmalara yöneldi. ORC anket şirketi, Aydın ve Denizli'de bugün seçim olsa vatandaşın hangi partiye oy vereceğini araştırdı. Partilerin 2018 yılında aldığı oy oranlarıyla bugün alması beklenilen oy oranlarının karşılaştırılması çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

DENİZLİ

23-26 Mayıs'ta 1710 kişinin katıldığı ankette Denizli'de ilk sırayı yüzde 32,5'le AK Parti aldı. CHP yüzde 30,3'le ikinci sırada, İYİ Parti yüzde 24,8'le üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre 2018 seçimlerine kıyasla AK Parti yüzde 8,2 oy kaybederken CHP oyunu yüzde 2,2, İYİ Parti ise yüzde 8,3 artırdı.

AYDIN

AYDIN
25- 27 Mayıs tarihlerinde 1825 kişinin katıldığı çalışmada ilk sırayı yüzde 32,1'le CHP aldı. İYİ Parti yüzde 27,3'le ikinci, AK Parti yüzde 26,7'yle üçüncü parti oldu. Aydın'da hem CHP hem AK Parti'nin bir önceki seçimlere göre oylarının düşmesi dikkat çekti. Bu ilde en büyük atılımı yüzde 12,5'le İYİ Parti yaptı.

DİĞER İLLERDE SON DURUM

DİĞER İLLERDE SON DURUM
ORC, geçtiğimiz günlerde Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltmişti. Anket sonuçlarına göre, 4 ilde CHP birinci parti olarak gelirken, AK Parti de 1 ilde önde görülmüştü.

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ
Kırklareli'nde CHP yüzde 43,1'le ilk sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 25,1'le iki, AK Parti ise yüzde 20,4'le üçüncü sırada yer aldı.

BALIKESİR'DE BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞTİ

BALIKESİR'DE BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞTİ
Önceki seçimde az bir farkla da olsa AK Parti'nin önde olduğu Balıkesir'de de ilk sırada yer alan CHP, yüzde 31,2 oy oranıyla dikkat çekti. İkinci sırada yer alan AK Parti yüzde 30,7, üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 23,8 oy aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Aydın Denizli AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Herkesin gözü önünde kendini yakmıştı! Dikkat çeken 'telefon' detayı

Herkesin gözü önünde kendini yakmıştı! Dikkat çeken 'telefon' detayı

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.