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Son seçim anketini canlı yayında paylaştı, ezber bozan sonuçlar var! '14 puan önde şimdiden garantiledi...'

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
05.03.2024 10:35
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Gözler Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabete odaklanmışken Ankara'da Mansur Yavaş yarışı başından beri önde getiriyor. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, son ankete göre Yavaş'ın %14 puan gerisinde. Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu belirtti.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim anketleri gelmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuklarını korumaya devam edebilecek mi? Anketlerde son durum ne? İki büyük kentteki durum kulislerde hareketin devam etmesine neden olurken Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar’dan çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte AK Parti ile CHP arasında devam eden kıyasıya yarıştaki son durum…

ChefGPT

İzmir'de CHP'nin seçimi garantilediğini dile getiren Özer Sencar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da da çok rahat bir seçim geçireceğini İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'dan önde olduğunu fakat oradaki durumun değişken olduğunu dile getirdi. Fatih Erbakan sözleri de dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ, ALTINOK'UN 14 PUAN ÖNÜNDE!

MANSUR YAVAŞ, ALTINOK'UN 14 PUAN ÖNÜNDE!

Özer Sencar anketlerle ilgili son durumu şu sözlerle anlattı:  "Ankara'da 10 gün önce yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önünde! Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminiz. İzmir'de de CHP için bir problem görmüyorum."

İZMİR SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İZMİR SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

"Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum."

'İSTANBUL DA ANKARA DA İZMİR DE DEĞİŞMİYOR'

'İSTANBUL DA ANKARA DA İZMİR DE DEĞİŞMİYOR'

"Böylelikle İstanbul'unda İzmir'in de Ankara'nın da el değiştirmesini beklemiyoruz. Yeniden Refah Partisi, Türkiye genelinde AK Parti'den en az 2 puan çekecek. Büyükşehirlerin hiçbirinde kazanma şansı yok ama AK Parti'den oy alacak. CHP adaylarından alacağı oy yok."

'ERBAKAN HER AN HER ŞEYİ YAPABİLİR!

'ERBAKAN HER AN HER ŞEYİ YAPABİLİR!

"Yeniden Refah Partisi, AK Parti aleyhine çalışıyor CHP'ye dolaylı olarak yardım sağlıyor. Fatih Erbakan daha önce de çekildi. Erbakan'ın veya partideki arkadaşları hakkında net bir şey söyleyemem her an her şey olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özer Sencar son dakika anket
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