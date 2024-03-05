Son seçim anketini canlı yayında paylaştı, ezber bozan sonuçlar var! '14 puan önde şimdiden garantiledi...'

Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim anketleri gelmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuklarını korumaya devam edebilecek mi? Anketlerde son durum ne? İki büyük kentteki durum kulislerde hareketin devam etmesine neden olurken Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar’dan çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte AK Parti ile CHP arasında devam eden kıyasıya yarıştaki son durum…

