Son seçim anketini canlı yayında paylaştı, ezber bozan sonuçlar var! '14 puan önde şimdiden garantiledi...'

Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim anketleri gelmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuklarını korumaya devam edebilecek mi? Anketlerde son durum ne? İki büyük kentteki durum kulislerde hareketin devam etmesine neden olurken Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar’dan çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte AK Parti ile CHP arasında devam eden kıyasıya yarıştaki son durum…
İzmir'de CHP'nin seçimi garantilediğini dile getiren Özer Sencar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da da çok rahat bir seçim geçireceğini İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'dan önde olduğunu fakat oradaki durumun değişken olduğunu dile getirdi. Fatih Erbakan sözleri de dikkat çekti.
Özer Sencar anketlerle ilgili son durumu şu sözlerle anlattı: "Ankara'da 10 gün önce yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önünde! Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminiz. İzmir'de de CHP için bir problem görmüyorum."
"Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum."
"Böylelikle İstanbul'unda İzmir'in de Ankara'nın da el değiştirmesini beklemiyoruz. Yeniden Refah Partisi, Türkiye genelinde AK Parti'den en az 2 puan çekecek. Büyükşehirlerin hiçbirinde kazanma şansı yok ama AK Parti'den oy alacak. CHP adaylarından alacağı oy yok."
"Yeniden Refah Partisi, AK Parti aleyhine çalışıyor CHP'ye dolaylı olarak yardım sağlıyor. Fatih Erbakan daha önce de çekildi. Erbakan'ın veya partideki arkadaşları hakkında net bir şey söyleyemem her an her şey olabilir."