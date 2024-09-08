Tahliye sonrası '7.1' öfkesi! Dilan Polat'ın Instagram hesabındaki detay tepkilerin odağı oldu: "Onlardan değilseniz gurur duyun"

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında verilen tahliye kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. Milyonlarca lira kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin 10 ay sonra tahliye edilmesi adeta infial yarattı. 40 yılla yargılanan Polat çiftiyle birlikte 28 kişi tahliye edildi, böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Psikolojisi cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı ve çok zor günler geçirdiği iddiaları sonrası tahliye edilen Dilan Polat'ın eşini cezaevinden almaya giderken 'Enerji' şarkısıyla paylaştığı story ise, tepkileri daha da artırdı.

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU'NUN PAYLAŞIMLARI BARDAĞI TAŞIRDI

Sosyal medya adeta ayağ kalkarken, tahliye kararları toplumun bazı kesimlerinde 'adalet' kavramının sorgulanmasına neden oldu. Özellikle Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yaptığı son paylaşımlara tepkiler de çığ gibi büyürken, söz konusu paylaşımlar 'şımarıklık' olarak yorumlandı.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ YAĞDI

Polat çiftine verilen tahliye kararına birçok ünlü isim ve siyaset dünyasından da tepkiler gelirken, son olarak da Dilan Polat'ın takipçileri hedef oldu.

7.1 MİLYON TAKİPÇİSİNE BÜYÜK ÖFKE

Dilan Polat'ın Instagram hesabını takip eden 7.1 milyon kullanıcıya sosyal medyada 'öfke' paylaşımları geldi.

"Bu 7.1" başlığı X'te Trend Topic olurken, söz konusu kişilere Dilan Polat'ı takip etmeleri dolayısıyla eleştiri yağdı.

İşte gelen o yorumlardan bazıları;