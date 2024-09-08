HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tahliye sonrası '7.1' öfkesi! Dilan Polat'ın Instagram hesabındaki detay tepkilerin odağı oldu: "Onlardan değilseniz gurur duyun"

Tahliye sonrası '7.1' öfkesi! Dilan Polat'ın Instagram hesabındaki detay tepkilerin odağı oldu: "Onlardan değilseniz gurur duyun"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.09.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye olması adeta Türkiye'yi ayağa kaldırırken, psikolojik olarak zor günler geçirdiği iddia edilen Dilan Polat'ın son paylaşımları tepkileri daha da artırdı. Son olarak da Polat'ın Instagram hesabını takip eden 7.1 milyon takipçisi sosyal medyanın diline düştü. Bu 7.1 milyon kişiye gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında verilen tahliye kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. Milyonlarca lira kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin 10 ay sonra tahliye edilmesi adeta infial yarattı. 40 yılla yargılanan Polat çiftiyle birlikte 28 kişi tahliye edildi, böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Psikolojisi cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı ve çok zor günler geçirdiği iddiaları sonrası tahliye edilen Dilan Polat'ın eşini cezaevinden almaya giderken 'Enerji' şarkısıyla paylaştığı story ise, tepkileri daha da artırdı.

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU'NUN PAYLAŞIMLARI BARDAĞI TAŞIRDI

Sosyal medya adeta ayağ kalkarken, tahliye kararları toplumun bazı kesimlerinde 'adalet' kavramının sorgulanmasına neden oldu. Özellikle Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yaptığı son paylaşımlara tepkiler de çığ gibi büyürken, söz konusu paylaşımlar 'şımarıklık' olarak yorumlandı.

fsdfsgsg

TAHLİYE KARARINA TEPKİ YAĞDI

Polat çiftine verilen tahliye kararına birçok ünlü isim ve siyaset dünyasından da tepkiler gelirken, son olarak da Dilan Polat'ın takipçileri hedef oldu.

ghfj

7.1 MİLYON TAKİPÇİSİNE BÜYÜK ÖFKE

Dilan Polat'ın Instagram hesabını takip eden 7.1 milyon kullanıcıya sosyal medyada 'öfke' paylaşımları geldi.

"Bu 7.1" başlığı X'te Trend Topic olurken, söz konusu kişilere Dilan Polat'ı takip etmeleri dolayısıyla eleştiri yağdı.

7noktabir

İşte gelen o yorumlardan bazıları;

Önceki İçerik Sonraki İçerik

A8

A8

A7

A7

A6

A6

A5

A5

A4

A4
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
En Çok Okunan Haberler
Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! G.Saraylılar mest oldu...

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! G.Saraylılar mest oldu...

'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

Narin açıklaması gündemde! "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Narin açıklaması gündemde! "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

ABD'de ilk defa görüldü! Hayvanla teması olmayan bir insanda kuş gribi çıktı: Halk sağlığını nasıl etkileyecek?

ABD'de ilk defa görüldü! Hayvanla teması olmayan bir insanda kuş gribi çıktı: Halk sağlığını nasıl etkileyecek?

Açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Balık avlarken fark etti... Hemen ekiplere haber verdi

Balık avlarken fark etti... Hemen ekiplere haber verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.