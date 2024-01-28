Taksici ile sürücü birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Olay, dün öğle saatinde Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtine bağlı Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir taksici ile sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

