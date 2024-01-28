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  4. Taksici ile sürücü birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Taksici ile sürücü birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

28.01.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Kasımpaşa’da biri taksici iki sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine aracından inen taksiciye diğer sürücü yumruklar savurdu. Taksicinin de karşılık vermesiyle çıkan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadın, “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatinde Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtine bağlı Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir taksici ile sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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TAKSİCİ İLE SÜRÜCÜ BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmada küfürleşmenin başlaması üzerine aracından inen taksici ile sürücü birbirine girdi.

Kavgada sürücü taksiciye yumruklar savururken, taksici de ona karşılık verdi.

Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga sonrası taraflar araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadın, “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” diye tepki gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Beyoğlu kavga
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