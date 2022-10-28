Tam bir bakteri yuvası! Paylaştığınızda hastalık saçan eşyalar

Eşyalarınız sağlığınız büyük risk oluşturduğunu biliyor muydunuz? Günlük kullanılan eşyalarımız kullanmak isteyen kişilere düşünmeden verebiliyoruz. Ancak bu paylaşım hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atıyor. Uzmanlar kişisel eşyaların paylaşımından birçok hastalığın bulaştığını belirtiyor.

PAYLAŞILMAMASI GEREKEN EŞYALAR

KULAKLIK Kulaklık, üzerinde kulak sıvısında biriken çeşitli mikroorganizmaların oluştuğu bir eşyadır. Stafilokok ve streptokok genellikle bu bölgede yaşayan bakteriler. Kulaklığınızı paylaşmak, enfeksiyonlara ve iltihaba sebep olabilir.

KALIP SABUNLAR Sabunun genellikle cildinizdeki mikroorganizmalarla kaplıdır. Bu da enfeksiyonlara ve hastalıklara sebep olabilir. Sabununuzu paylaştığınız kişinin mantara, başka bir viral enfeksiyona ya da benzer bir duruma sahip olup olmadığını bilmiyorsanız paylaşmamakta fayda vardır.

HAVLULAR Havlu, kullanıldıktan sonra nemli kalan bir eşyadır. Bu da mantarların üremesi için harika bir ortam demektir. Havlunuzu ödünç vermekten kaçınırken her iki haftada bir yıkmayı ve dezenfekte etmeyi unutmayın.

DİŞ FIRÇASI Diş fırçasını paylaşmak bazı çiftler arasında yaygın bir durumdur ancak diş fırçanın küçük kılları üzerinde milyonlarca oral mikroorganizma bulunmaktadır. Bu yüzden kesinlikle kendinize ait bir diş fırçası edinmelisiniz. Diş fırçanızı sirke ya da hidrojen peroksit kullanarak dezenfekte edebilirsiniz.