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  4. Tamamen kurtulacaksınız! Örümcekleri evden uzaklaştırmak için çok etkili yöntem

Tamamen kurtulacaksınız! Örümcekleri evden uzaklaştırmak için çok etkili yöntem

09.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek birçok insanın en korktuğu hayvanlardan. Evde, bahçede sıklıkla gördüğümüz örümcekleri uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Ancak bu yöntemler istenilen sonuçları vermiyor. Oysa ki örümcekleri evden uzak tutmanın yolu basit yöntemlerden geçiyor.

Örümcek küçük olsa da evde görülünce büyük paniklere sebep olabiliyor. Oldukça hızlı olduğu yakalaması zor olan örümcekler evinize yuva yapınca onlardan kurtulmak zorlaşıyor. Evdeki örümcekleri öldürmeden kimyasal kullanmadan evden uzaklaştırmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

ÖRÜMCEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

LİMON KABUĞU

LİMON KABUĞU
Rendelenmiş limon kabuklarını, süpürgelik, pencere eşiği ve kitap raflarına yerleştirin. Limon kabukları hem örümceklerin gelmesini önleyecek, hem de evinizin güzel kokmasını sağlayacaktır.

YALITIM

YALITIM
Kapı ve pencerelerdeki büyük açıklıkları doldurun. Aşınmış olan pencere panjurlarını tamir edin. Örümcekler, en küçük deliklerden bile kolayca içeri girebilirler. Bu yüzden evinize yalıtım yaptırın.

BİTKİLERİ UZAK TUTMAK

BİTKİLERİ UZAK TUTMAK
Bitki ve ağaçlar örümcekleri cezbeder. Ağaçlara tırmanarak çatlak olan kısımlardan evinize girebilirler. Bu yüzden evin yakınındaki kuru ot, yaprak, taş ve birikintileri kaldırın. Bitkilerinizi bahçe veya balkonda olacak şekilde konumlandırın.

NANE YAĞI

NANE YAĞI
Örümcekler, nane kokusundan hoşlanmaz. bu yüzden sprey şişesinin içerisini nane yağı ve su ile doldurun. Evin içine, özellikle köşe ve tavanlara bu karışımdan sıkın. Böylece hem eviniz güzel kokacak, hem de örümcekler uzaklaşacaktır

TEMİZLİK

TEMİZLİK
Etrafta açık yiyecek bırakmak, örümcek ve karıncaların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu yüzden yiyecekleri mutlaka kapalı bir şekilde tutun. Yerde kırıntı olmaması için düzenli olarak süpürün. Mutfak tezgahını ve masaların üzerini silin. Bulaşıkları birkaç saatten fazla tezgahta bırakmayın.
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