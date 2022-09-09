Tamamen kurtulacaksınız! Örümcekleri evden uzaklaştırmak için çok etkili yöntem

Örümcek küçük olsa da evde görülünce büyük paniklere sebep olabiliyor. Oldukça hızlı olduğu yakalaması zor olan örümcekler evinize yuva yapınca onlardan kurtulmak zorlaşıyor. Evdeki örümcekleri öldürmeden kimyasal kullanmadan evden uzaklaştırmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

ÖRÜMCEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

LİMON KABUĞU Rendelenmiş limon kabuklarını, süpürgelik, pencere eşiği ve kitap raflarına yerleştirin. Limon kabukları hem örümceklerin gelmesini önleyecek, hem de evinizin güzel kokmasını sağlayacaktır.

YALITIM Kapı ve pencerelerdeki büyük açıklıkları doldurun. Aşınmış olan pencere panjurlarını tamir edin. Örümcekler, en küçük deliklerden bile kolayca içeri girebilirler. Bu yüzden evinize yalıtım yaptırın.

BİTKİLERİ UZAK TUTMAK Bitki ve ağaçlar örümcekleri cezbeder. Ağaçlara tırmanarak çatlak olan kısımlardan evinize girebilirler. Bu yüzden evin yakınındaki kuru ot, yaprak, taş ve birikintileri kaldırın. Bitkilerinizi bahçe veya balkonda olacak şekilde konumlandırın.

NANE YAĞI Örümcekler, nane kokusundan hoşlanmaz. bu yüzden sprey şişesinin içerisini nane yağı ve su ile doldurun. Evin içine, özellikle köşe ve tavanlara bu karışımdan sıkın. Böylece hem eviniz güzel kokacak, hem de örümcekler uzaklaşacaktır