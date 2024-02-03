Tarım Bakanlığı el attı! Satışı durduruldu... Artık market raflarında olmayacak

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya konuya dair, "'Tereyağı aromalı margarin' diyor. Aslında bu tereyağı anlamına gelmiyor. Tereyağı kokusu verilmiş margarin anlamına geliyor. Margarinler doymuş yağlar olarak da kalp ve damar hastalıkları açısından aslında son derece sağlıksız yağlar." dedi.

Bu uygulamanın doğru olduğunu savunan Dr. Ayça Kaya, "Bence hu çok yerinde ve çok güzel bir uygulama olmuş" ifadelerine yer verdi.

