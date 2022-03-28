Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri personel alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 5 bin 64 personel alımı yapılacağını ifade etmişti. 5 bin 64 personel alımı ile ilgili detaylar belli oldu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte bakanlık bünyesine alınacak personellere ilişkin meslek grupları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;