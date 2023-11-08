Tartışma konusuydu! WhatsApp başkanı Will Cathcart'tan "reklam" açıklaması geldi

WhatsApp'ta reklam olacak mı? Uzun bir süredir tartışılan bu konuyla ilgili bizzat WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart'tan açıklama geldi. Buna göre şirket gelen kutusunda reklam göstermeyi planlamasa da, uygulamanın Hikayeler benzeri özelliği olan Durum'da ve kanallarda reklam gösterebilir.
TechCrunch'ın haberine göre WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, Brezilya medyasına bir röportaj verdi.
Cathcart, verdiği röportajda, WhatsApp'ta reklam olup olmayacağını merak edilen kullanıcılara yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu.
WhatsApp'ın başkanı, şirketin ana gelen kutusunda herhangi bir reklam göstermeyi planlamadığını, ancak başka yerlerde reklam gösterebileceğini söyledi.
Cathcart, gelen kutusunda reklam göstermenin doğru bir model olmadığını belirtti.
Başka yerlerde reklamlar olabileceğini (kanallar veya durum) dile getiren Cathcart, kanallara abone olmak isteyenlerden ücret alınabilmesi gibi bazı örnekler vererek, "Ama hayır, gelen kutunuza reklam koymayacağız" dedi.