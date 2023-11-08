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  4. Tartışma konusuydu! WhatsApp başkanı Will Cathcart'tan "reklam" açıklaması geldi

Tartışma konusuydu! WhatsApp başkanı Will Cathcart'tan "reklam" açıklaması geldi

08.11.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'ta reklamların olup olmayacağı konusu uzun bir süredir tartışılıyordu. Daha önce Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulamasının reklam göstermeyi planladığına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, Brezilya medyasına verdiği bir röportajda, bu tartışmalara son noktayı koydu.

WhatsApp'ta reklam olacak mı? Uzun bir süredir tartışılan bu konuyla ilgili bizzat WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart'tan açıklama geldi. Buna göre şirket gelen kutusunda reklam göstermeyi planlamasa da, uygulamanın Hikayeler benzeri özelliği olan Durum'da ve kanallarda reklam gösterebilir.


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WHATSAPP'TA REKLAM OLACAK MI? İŞTE WHATSAPP BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

TechCrunch'ın haberine göre WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, Brezilya medyasına bir röportaj verdi.

Cathcart, verdiği röportajda, WhatsApp'ta reklam olup olmayacağını merak edilen kullanıcılara yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu.

WhatsApp'ın başkanı, şirketin ana gelen kutusunda herhangi bir reklam göstermeyi planlamadığını, ancak başka yerlerde reklam gösterebileceğini söyledi.

Cathcart, gelen kutusunda reklam göstermenin doğru bir model olmadığını belirtti.

Başka yerlerde reklamlar olabileceğini (kanallar veya durum) dile getiren Cathcart, kanallara abone olmak isteyenlerden ücret alınabilmesi gibi bazı örnekler vererek, "Ama hayır, gelen kutunuza reklam koymayacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp

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