Tartışma konusuydu! WhatsApp başkanı Will Cathcart'tan "reklam" açıklaması geldi

WhatsApp'ta reklam olacak mı? Uzun bir süredir tartışılan bu konuyla ilgili bizzat WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart'tan açıklama geldi. Buna göre şirket gelen kutusunda reklam göstermeyi planlamasa da, uygulamanın Hikayeler benzeri özelliği olan Durum'da ve kanallarda reklam gösterebilir.



