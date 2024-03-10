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  4. Tatlıcı aracına polis baskını! Tepsiden tatlı yerine bakın ne çıktı

Tatlıcı aracına polis baskını! Tepsiden tatlı yerine bakın ne çıktı

10.03.2024 11:57
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Levent'te şüphelendikleri 2 şahsın tatlıcı aracından yoğun koku gelmesi üzerine yaptığı aramada, tatlı tepsisinden tatlı yerine uyuşturucu çıktı! Tatlı tepsisinde çok miktarda esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı. Uyuşturuculara da el konuldu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Levent'te yaptığı çalışmalar sonucunda tatlıcı aracında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bir süre aracı takip eden polis ekipleri, şahısların çevreden görüntü aldığını fark etti. Şahıslar indiğinde ise yanlarına giden polis, kimliklerini kontrol etti. Yapılan kimlik ve üst kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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POLİS ESRARLARI TATLICI TEPSİSİNDE YAKALADI

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, araçta arama yapmaya başladı.

Yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesinden şüphelenen polis, tatlıcı aracındaki tepsilere tek tek baktı.

Tepsilerin birinde tatlı yerine poşet olduğunu gören polis, içerisine baktığında satışa hazır 18 parça hâlinde esrar ele geçirdi.

Aramaların ardından araçtan inen M.M.T. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 875 liraya ve 2 cep telefonuna da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tatlıcı uyuşturucu beşiktaş
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