Tatlıcı aracına polis baskını! Tepsiden tatlı yerine bakın ne çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Levent'te yaptığı çalışmalar sonucunda tatlıcı aracında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bir süre aracı takip eden polis ekipleri, şahısların çevreden görüntü aldığını fark etti. Şahıslar indiğinde ise yanlarına giden polis, kimliklerini kontrol etti. Yapılan kimlik ve üst kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Bunun üzerine Beşiktaş polisi, araçta arama yapmaya başladı.
Yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesinden şüphelenen polis, tatlıcı aracındaki tepsilere tek tek baktı.
Tepsilerin birinde tatlı yerine poşet olduğunu gören polis, içerisine baktığında satışa hazır 18 parça hâlinde esrar ele geçirdi.
Aramaların ardından araçtan inen M.M.T. ve G.Ö. gözaltına alındı.
Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 875 liraya ve 2 cep telefonuna da el konuldu.