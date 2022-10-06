Taylor Hill gibi kalın kaşlara sahip olmak için yapmanız gereken basit! Hayal ettiğiniz gür kaşlara doğal yollarla kavuşabilirsiniz

Kaşlar tüm ifademizi belirleyerek duygularımızı daha iyi yansıtmamızı sağlıyor. Genellikle makyaj aşamasında atlanan kaş kısmı düşük kaşlara neden olabiliyor. Önceden ince kaşlar moda olsa da kadınlar çok uzun zamandır kalın kaşları tercih ediyor. Zamanında incecik alınmış kaşlar gürleştirilmeye çalışılıyor. Yanlış alınan kaşları gürleştirmek için doğal yollardan faydalanmanız ve kaşınıza uygun bakımları yapmanız kaşlarınızın istediğiniz gibi kalınlaşmasını sağlayacaktır.

DOĞAL YOLLARLA KAŞ GÜRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

HİNTYAĞI Hintyağı, kaşların gürleşmesi, kalınlaşması ve uzaması için en etkili yöntemlerden birisidir. Bir yandan kaşların gürleşmesini sağlarken aynı zamanda kıl tellerinin kalın ve güçlü çıkmasını sağlar. Birkaç damla hintyağıyla, parmak uçlarınızla kaşlarınız üzerinde masaj yapın. Bunu 30 dakika bekletin. Sonrasında yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Daha dolgun kaşlar için bu işlemi en az 6 hafta her gün uygulayın. Eğer alerjiniz varsa saf hintyağı tahrişe, kurdeşene ve kızarıklıklara sebep olabilir. Kullanmadan önce bileklerinizde ufak bir yerde size alerji yapıp yapmayacağını test edin.

VAZELİN Vazelin cilt altını nemlendirir ve besler. Bu da sağlıklı kılların çıkmasına yardımcı olur. Birazcık vazelini kaşın üzerin uygulayın ve bir gece bekletin. Yastığınıza bulaşmaması için çok fazla uygulamayın. Sabah uyandığınızda ılık suyla durulayın. Bu işlemi istediğiniz gibi kaşlara sahip olana kadar her gece uygulayın.

ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı içerdiği A ve E vitaminleri sayesinde kaşların gürleşmesine, uzamasına yardımcı olur. E vitamini her bir kıl telini beslerken, A vitamini; sebum, kılların gürleşmesine yarayan vücudun doğal yağının üretilmesine yardımcı olur. Biraz saf zeytinyağıyla kaşlarınız üzerine sürüp parmak uçlarıyla masaj yapın. Bunu 2 saat bekletmenin ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Güzel sonuçlar almak için bu işlemi birkaç hafta boyunca uygulayın.

ALOE VERA JELİ Aloe vera içerdiği aloenin denen bileşiklerle kaşın gürleşmesi sağlar. Aloe vera yaprağını soyarak jelini çıkarın. Bu jelle kaşlarınıza emilene kadar masaj yapın. Kalan jeli dolapta saklayın. Bunu 30 dakika bekletin. Aloe vera jeli yapışkan değildir ve hızla emilir bu yüzden günde birkaç kez uygulayabilirsiniz.