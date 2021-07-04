Telafi Eğitimi ne zaman? Telafi Eğitimi zorunlu mu?

Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, bir seneden fazla süredir eğitimlerine uzaktan eğitimle çevrimiçi bir şekilde devam ediyor. Pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve öğrencilerin sosyalleşmesi planlıyor. Telafi eğitiminin kapsamında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler bulunuyor. Telafi eğitimi, 5 Temmuz itibariyle başlıyor.

Telafi Eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimi; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Telafi Eğitimi nedir? Telafi eğitimi; bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsar. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin Temmuz ayı itibariyle başlayacağını Bakan Selçuk açıkladı.

Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Telafi Eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitiminin herhangi bir zorunluluğu bulunmuyor. Dileyen öğrenciler telafi eğitime katılabilirken, dileyen öğrenciler ise katılmıyor.