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Telafi Eğitimi ne zaman? Telafi Eğitimi zorunlu mu?

04.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 senesinde ülkemizde görülmeye başlanan koronavirüs sebebiyle eğitim ve öğretim hayatı sekteye uğradı. Uzun bir süredir eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin birçoğu, eğitimlerine devam etmekte zorlandı. Bunun sonucunda ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir program açıkladı. “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında öğrencilerin yaz döneminde sosyalleşerek, pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılması planlanıyor. Peki Telafi Eğitimi zorunlu mu? Telafi Eğitimi ne zaman başlıyor?

Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, bir seneden fazla süredir eğitimlerine uzaktan eğitimle çevrimiçi bir şekilde devam ediyor. Pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve öğrencilerin sosyalleşmesi planlıyor. Telafi eğitiminin kapsamında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler bulunuyor. Telafi eğitimi, 5 Temmuz itibariyle başlıyor.

Telafi Eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimi; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Telafi Eğitimi nedir?

Telafi Eğitimi nedir?
Telafi eğitimi; bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsar. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin Temmuz ayı itibariyle başlayacağını Bakan Selçuk açıkladı.
Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Telafi Eğitimi zorunlu mu?

Telafi Eğitimi zorunlu mu?
Telafi eğitiminin herhangi bir zorunluluğu bulunmuyor. Dileyen öğrenciler telafi eğitime katılabilirken, dileyen öğrenciler ise katılmıyor.
Telafi Eğitimi için başvurular 21 Haziran - 2 temmuz tarihlerinde “telafidebendevarim.meb.gov.tr” internet sitesi üzerinden alındı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Milli Eğitim Bakanlığı
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