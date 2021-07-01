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Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?

01.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz sonrası yasakların da kalkmasının ardından veli ve öğrenciler tarafından "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?", "Telafi eğitimi zorunlu mu?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan "Telafide Ben de Varım" programı ile okullarda telafi eğitimi verilecek. Peki telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Pandemide uygulanan kısıtlamaların da sonlanmasının ardından veli ve öğrenciler tarafından "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?", "Telafi eğitimi zorunlu mu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Okullarda bir eğitim yılı daha geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. Şimdi ise MEB tarafından oluşturulan "Telafide Ben de Varım" programı ile okullarda telafi eğitimi verilmesi planlanıyor. Peki telafi eğitimi zorunlu mu ve ne zaman başlıyor?

Telafi eğitimi zorunlu mu?

Yasakların da kalkmasının ardından veliler ve öğrenciler tarafından "Telafi eğitim ne zaman?" "Telafi eğitimi zorunlu mu?" gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Telafi eğitimi nedir?

Telafi eğitimi nedir?
Koronavirüs pandemisi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim almasının sonrasında geliştirilmiş olan; fiziksel, sosyal, duygusal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan plana telafi eğitim denilmekte.

Telafi eğitim ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi ne zaman?

Telafi eğitim ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi ne zaman?
1,5 seneyi kapsamakta olan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı yakın süreçte başlıyor. Başvurular, 21 Haziran ve 2 Temmuz arasında yapılabilecek. Telafi eğitim programı ise, 5 Temmuz ve 31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.
Ayrıca öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden de faydalanabilecek.

Telafi eğitimi zorunlu mu olacak?

Telafi eğitimi zorunlu mu olacak?
MEB'ten, öğrencilerin en çok merak ettiği "Telafi eğitimi zorunlu mu?" sorusuna da yanıt geldi. Açıklamaya göre telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı şekilde yapılacak ve isteyen öğrenciler katılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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