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  4. Topladığı paraları sayarken yakalandı! Cüzdanını gören inanamadı…

Topladığı paraları sayarken yakalandı! Cüzdanını gören inanamadı…

28.01.2024 07:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde genç bir adam iddiaya göre ondan para dilenen yaşlı kadını dakikalar sonra bir kuytuda hasılatını sayarken yakaladı... Faka basan vicdan taciri ise o anlarda ne yapacağını şaşırdı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde iddiaya göre sokak sokak dolaşıp vicdanları sömüren yaşlı kadın cüzdanı dolunca bir aracın arkasına oturup hasılatını saymaya başladı. Farkında değildi ama bir genç o anlarda onu görüntülüyordu. Dilencinin zulasındaki para ise adeta dudak uçuklattı. Kısa sürede tomar tomar para toplayan dilenci kadın yürüyerek uzaklaştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Dilenci kadın ile genç arasında yaşanan diyalog ise herkesi şaşırttı:

- Ne yaptın bitiremedin mi paralarını saymayı?

- Gidiyorum, gidiyorum sayıyorum yavrum!

- Abi ne olursun!

- Ben bir şey yapmayacağım bak hasta olacaksın!

- Tamam gidiyorum ne olursun yapma

- Hadi bir şey demedim sana paranı say git bak, biri çalar vallahi!

- Tamam, tamam

- Hadi eyvallah!

- Hadi hadi kurban olurum!

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci İstanbul para
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