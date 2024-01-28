Topladığı paraları sayarken yakalandı! Cüzdanını gören inanamadı…

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde iddiaya göre sokak sokak dolaşıp vicdanları sömüren yaşlı kadın cüzdanı dolunca bir aracın arkasına oturup hasılatını saymaya başladı. Farkında değildi ama bir genç o anlarda onu görüntülüyordu. Dilencinin zulasındaki para ise adeta dudak uçuklattı. Kısa sürede tomar tomar para toplayan dilenci kadın yürüyerek uzaklaştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

