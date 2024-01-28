Topladığı paraları sayarken yakalandı! Cüzdanını gören inanamadı…

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde iddiaya göre sokak sokak dolaşıp vicdanları sömüren yaşlı kadın cüzdanı dolunca bir aracın arkasına oturup hasılatını saymaya başladı. Farkında değildi ama bir genç o anlarda onu görüntülüyordu. Dilencinin zulasındaki para ise adeta dudak uçuklattı. Kısa sürede tomar tomar para toplayan dilenci kadın yürüyerek uzaklaştı.
Dilenci
kadın ile genç arasında yaşanan diyalog ise herkesi şaşırttı:
- Ne yaptın bitiremedin mi paralarını saymayı?
- Gidiyorum, gidiyorum sayıyorum yavrum!
- Abi ne olursun!
- Ben
bir şey yapmayacağım bak hasta olacaksın!
- Tamam gidiyorum ne olursun yapma
- Hadi bir şey demedim sana paranı say git bak, biri çalar vallahi!
- Tamam,
tamam
- Hadi eyvallah!
- Hadi hadi kurban olurum!