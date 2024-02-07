Trabzon'da 6 kişiyi hayattan koparan ihmaller zinciri! Freni çalışmıyor, balatası bitik... Savrulma anları ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü midibüs kazasında ortaya çıkan ihmaller zinciri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Bilirkişi raporunda fren sisteminin efektif çalışmadığı, ön balataların bitik olduğu gibi akılalmaz detaylar yer aldı. Yine raporda sürücü için yer alan ifadeler de dikkat çekti. İşte kaza anına dair araç içi görüntüleriyle faciadan ayrıntılar...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

