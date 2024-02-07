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  4. Trabzon'da 6 kişiyi hayattan koparan ihmaller zinciri! Freni çalışmıyor, balatası bitik... Savrulma anları ortaya çıktı

Trabzon'da 6 kişiyi hayattan koparan ihmaller zinciri! Freni çalışmıyor, balatası bitik... Savrulma anları ortaya çıktı

07.02.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Onlarca yolcuyu taşıyan araca 3 çocuklu kadın bindi, saniyeler sonra yaşanan panik anları 1'i çocuk 6 kişinin can kaybına, 37 kişinin yaralanmasıyla sonlandı... Geçen yıl Trabzon'da gerçekleşen midibüs faciasında arızalı frenden haberdar olunmasına rağmen yola devam edildiği, üstüne üstlük kapasitesi üstünde ayakta yolcuğu aldığı ortaya çıktı! İhmaller zinciri uzadıkça uzadı, koltuklardan savrulan yolcuların yeni görüntüleri de faciayı gözler önüne serdi.

6 kişinin öldüğü midibüs kazasında ortaya çıkan ihmaller zinciri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Bilirkişi raporunda fren sisteminin efektif çalışmadığı, ön balataların bitik olduğu gibi akılalmaz detaylar yer aldı. Yine raporda sürücü için yer alan ifadeler de dikkat çekti. İşte kaza anına dair araç içi görüntüleriyle faciadan ayrıntılar...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kaza, 4 Mayıs 2023'te Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. A. B. (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü, yokuştan inerken virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildi.

Kazada Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55), Neriman Aslan (67) ve Emine Bayraktar (66) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Kazada ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken; tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan sürücü A. B., cezaevinden tahliye edildi.

FREN SİSTEMİ EFEKTİF ÇALIŞMIYORMUŞ

FREN SİSTEMİ EFEKTİF ÇALIŞMIYORMUŞ

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

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trafik kazası Trabzon facia kaza midibüs
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