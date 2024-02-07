Trabzon'da 6 kişiyi hayattan koparan ihmaller zinciri! Freni çalışmıyor, balatası bitik... Savrulma anları ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü midibüs kazasında ortaya çıkan ihmaller zinciri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Bilirkişi raporunda fren sisteminin efektif çalışmadığı, ön balataların bitik olduğu gibi akılalmaz detaylar yer aldı. Yine raporda sürücü için yer alan ifadeler de dikkat çekti. İşte kaza anına dair araç içi görüntüleriyle faciadan ayrıntılar...
Kaza, 4 Mayıs 2023'te Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. A. B. (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü, yokuştan inerken virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildi.
Kazada Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55), Neriman Aslan (67) ve Emine Bayraktar (66) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Kazada ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi.
Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken; tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan sürücü A. B., cezaevinden tahliye edildi.
Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.