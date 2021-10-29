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  4. Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu! İşte 81 ilden 29 Ekim manzaraları

Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu! İşte 81 ilden 29 Ekim manzaraları

29.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara'da Anıtkabir, İstanbul'da ise Vatan Caddesi kutlamaların ilk adresi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunu çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında 2023 vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

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İSTANBUL'DAKİ ADRES VATAN CADDESİ OLDU

İstanbul'daki kutlamaların adresi her sene olduğu gibi Fatih’teki Vatan Caddesi oldu. Vatan Caddesi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri ve siyasi protokol, çok sayıda vatandaş katıldı.

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"YAŞASIN CUMHURİYET" KONVOYU

İstanbul Kadıköy'de 98 klasik otomobil sürücüsü Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı nedeniyle konvoy oluşturdu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay "Cumhuriyetimizin 98. yılı anısına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak 98 klasik araçla bir konvoy oluşturduk. Cumhuriyet coşkusunu burada yaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramının kutluyoruz" diye konuştu. Konvoya katılan Tanju Demirer, "Çok duyguluyum. Emekli öğretmenim. Her yıl 29 Ekim'de okulumdaki törene giderken büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla gidiyordum. Bugün de torunumla oğlumla katıldım. Torunumla ilk Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Onun için çok duyguluyum" diye konuştu.

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DENİZDE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda denizde dev Türk bayrağı açtılar.

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7'DEN 70'E CUMHURİYET COŞKUSU

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara İstanbul
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