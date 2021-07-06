Türkiye, 235 ülke arasında 19’uncu oldu! Dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini paylaştı. Buna göre, Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385 kişi ile Hindistan, 331 milyon 2 bin 647 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,4'ünü oluşturdu.

Türkiye, 83 milyon 384 bin 680 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.