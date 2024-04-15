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  4. Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte ilk 10 sırada yer alan iller!

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte ilk 10 sırada yer alan iller!

15.04.2024 10:31
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Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından 1 milyon 214 bin kişinin IQ puanları esas alınarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu. Listedeki ilk 10 il dikkat çekerken birinci sırada Eskişehir yer aldı. 105.20 IQ skoruna ulaşan Eskişehir, Türkiye'nin en zeki şehri olurken; Bingöl ise 94.19'luk IQ puanı ortalamasıyla son sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zeki şehirlerinin listesi açıklandı. IQ puanlarının esas alındığı çalışmada test merkezi, zeka testlerinin bilmekle, yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunduğunu ifade etti. 1 milyon 214 bin 505 kişinin IQ puanı baz alınarak yapılan testlerde en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.

ESKİŞEHİR BİRİNCİ, BİNGÖL SONUNCU

Listenin en tepesinde 105.20 puanla Eskişehir yer alırken, 94.19'luk IQ puan ortalamasıyla Bingöl son sırada yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte ilk 10 sırada yer alan iller!

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

1-Eskişehir: 105.20 IQ

ANKARA

ANKARA

2-Ankara: 104.91 IQ

İZMİR

İZMİR

3-İzmir: 104.51 IQ

MUĞLA

MUĞLA

4-Muğla: 104.12 IQ

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

5-Çanakkale: 104.02 IQ

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Anahtar Kelimeler:
zeka
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