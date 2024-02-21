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Tüyler ürperten hikaye! 1979'da vefat etti, defnedildi, 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü... 44 yıl daha yaşadı, 20 Şubat'ta bir kez daha öldü

21.02.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de 20 Şubat 1979'da bölgede çalışan ormancılar ile köylüler tarafından cenazesi teşhis edildikten sonra defnedilen Mustafa Yılmaz, iddiaya göre vefatından 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü ve o tarihten sonra 44 yıl daha yaşadı. Dün, yine 20 Şubat günü ikinci kez vefat ettiği iddia edilen Mustafa Yılmaz'ın (71) hikayesi tüyleri ürpertiyor.

Balıkesir'de 20 Şubat 1979'da vefat eden ve bölgede çalışan ormancılar ile köylüler tarafından cenazesi teşhis edildikten sonra defnedilen Yılmaz, vefatından 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. Mustafa Yılmaz, o tarihten sonra kimine göre 'meczup', kimine göre 'hasta' olarak 44 yıl daha hayatını sürdürdü. Vatandaşlarca 'ulu çınar', 'meczup', 'ermiş' olarak nitelendirilen Yılmaz, ilk ölüm tarihi olan 20 Şubat 1979'dan 44 yıl sonra yine 20 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Hayatı ile TV kanallarının da bir dönem ilgisini çeken ve sürekli oruç tutması ile tanınan, kendisinden sıkça dua istemeye gelenler olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz (71), son yolculuğuna uğurlanarak bir kez daha defnedildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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20 ŞUBAT 2024'TE BİR KEZ DAHA ÖLDÜ

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Adalı köyünde yaşayan ve hayat hikayesi ile şaşkınlık uyandıran Mustafa Yılmaz, 1979 yılında Adalı'dan 25 kilometre uzakta bulunan Kadıköy'e yürüyerek geldi ve yöre sakinlerinin verdiği yemekleri yedikten sonra Adalı'ya geri dönmek için gitmek istedi. Keçideresi denilen ormanlık alanda bir ceset bulunması sonrasında olay yerine giden savcı, teşhis için köyden korucu ve ormancıları çağırdı.

Köylüler, cenazenin Mustafa Yılmaz'a ait olduğunu teşhis etti.

İddiaya göre, 1979 yılında otopsisi yapılan Mustafa Yılmaz, 3 yıl sonra tekrar bölgede görüldü. Hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz'ın o tarihten sonra genellikle oruç tuttuğu iddia ediliyor.

KİMLİK SEFERBERLİĞİ

KİMLİK SEFERBERLİĞİ

Mustafa Yılmaz'ın hayat hikayesinde bir dönem kimlik problemi yaşandı. 1979'da vefat ettiği ve ölüm raporu düzenlenip defni yapıldığı için nüfus kayıtlarından düşen Mustafa Yılmaz, birkaç yıl sonra doktora gittiğinde hastane kayıtlarında 'ölü' olarak gözüktüğü için sigortadan faydalanamadı. Yöre sakinleri sesini duyurmak için ünlü şarkıcı Seda Sayan'a ulaşınca, o dönem sabah programı yapan Seda Sayan ise Mustafa Yılmaz'ın hikayesini kendi programı ile gündeme getirerek, yeniden kimlik çıkartılması için yardımcı oldu.

"GENELDE ORUÇLUYDU"

"GENELDE ORUÇLUYDU"

1979 yılından sonra genelde oruçlu olduğu söylenen Mustafa Yılmaz'ın çevresindeki vatandaşlar, merhum Yılmaz'ın genelde gece 1 bardak su içtiğini ve oruç tuttuğunu, iftar saatinde ise bulduğu yiyeceklerle ya da çevreden vatandaşların verdiği yemeklerle orucunu açtığını ifade ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir köy
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