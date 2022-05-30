Uçak değil sanki yat: İçinde güverte de var dans pisti de! Fiyatı dudak uçuklattı

Uçaklar, seyahat etmek için en hızlı araç haline geldi. Bazı ünlü milyarderler ise seyahat etmek için süper yatları tercih ediyorlar. Ancak "Hem süper yatımdaki konfor olsun, hem de gökyüzünde olayım" diyenler için özel çalışmalar da yapılmaya başladı. Örneğin, Almanya merkezli bakım, tamamlama ve onarım şirketi Lufthansa Technik, zengin müşteriler için fütüristik bir VIP uçak konsepti tasarlamaya karar verdi.

BU UÇAĞIN İÇİNDE YOK YOK

Insider'ın haberine göre; Explorer olarak bilinen konsept, ilk olarak Eylül ayında Monaco Yacht Show'da tanıtıldı. Tasarımın ise, süper lüks yatlardan ilham alınarak hayata geçirildiği öğrenildi. Lufthansa Technik'den Wieland Timm bir basın açıklamasında, Explorer'ın bir yattan farklı olarak, yolcuların saatler içinde dünyanın diğer ucuna seyahat etmelerine ve daha sonraki etkinlikler için kendi kişisel kamplarını kurmalarına imkan sağladığını kaydetti.

Tasarımını göstermek Airbus Corporate Jet ACJ330'u seçen şirket, VIP uçak konseptinin A350 veya Boeing 787 gibi herhangi bir geniş gövdeli uçak için de uygulanabileceğini belirtti.

YATAK ODASI, DANS PİSTİ... İŞTE EXPLORER'IN İÇİNDEKİLER Uçakta, bol miktarda oturma ve çalışma alanı ile birlikte geniş yatak odakları bulunuyor. Özellikle jetin ortasındaki ana salonda yemek odası veya konferans alanı olarak kullanılabilen uzun bir masa yer alıyor. Bunun arkasında TV, sehpa, kanepeler ve koltuklar bulunan başka bir geniş oturma alanı var. Ayrıca, banyolar ve duşlar da mevcut. Şirketin çizimlerine göre, her biri sürgülü kapıyla ayrılmış üç tam boy yatak bulunuyor.

Buna ek olarak, uçağın arka tarafında, çalışmak için bir pencereye sahip sessiz bir oturma alanı var. Bu arada, uçağın ön tarafında başka bir konferans salonu, tuvaletler ve bir mutfak alanı yer alıyor. Genel olarak, konsept en fazla 12 VIP misafir için tasarlanmış ancak bu sayının 47'ye kadar çıkabileceği söyleniyor.