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  4. Ukrayna sınırını trafiğe kapattılar! "Brüksel bize ihanet etti"

Ukrayna sınırını trafiğe kapattılar! "Brüksel bize ihanet etti"

09.02.2024 21:14 | Son Güncelleme:
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Macaristan ve Polonya'da çiftçiler, Ukrayna’dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Protestoda göstericiler, “Brüksel bize ihanet etti” pankartını taşıdı.

Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen çiftçi protestoları sürüyor. Macaristan’da çiftçiler, Ukrayna sınırındaki Zahony kasabası yakınlarında protesto gösterisi düzenledi. Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’da üretilen ürünlerin 1 yıl daha gümrük vergisinden muaf tutulması kararını protesto eden çiftçiler, sınıra giden yolu trafiğe kapattı. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Macaristan ve Polonya’da çiftçiler, Ukrayna’dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Macar çiftçi birliği MAGOSZ tarafından organize edilen protestoda göstericiler, “Brüksel bize ihanet etti”, “Ukrayna tahılını istemiyoruz”, “Yeşil Mutabakat intihardır” ve “Tamam, Ukrayna’ya yardım edelim ama AB tarımını yok ederek değil” gibi pankartlar taşıdı.

UKRAYNA SINIRINI TRAFİĞE KAPATTILAR!

UKRAYNA SINIRINI TRAFİĞE KAPATTILAR!

Macar çiftçilerle birlikte bugün Polonyalı çiftçiler de AB’nin Ukrayna ve tarım politikaları aleyhinde protesto gösterileri düzenledi.

Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medyka sınır kapıları yakınlarındaki gösterilerde çiftçiler, trafiğin durmasına ya da ciddi şekilde aksamasına neden oldu.

Birçoğu Polonya bayraklarıyla süslenen traktörlerin ülke genelinde, 256 noktada yol kapama eylemi yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna trafik sınır
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