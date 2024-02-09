Ukrayna sınırını trafiğe kapattılar! "Brüksel bize ihanet etti"

Macar çiftçi birliği MAGOSZ tarafından organize edilen protestoda göstericiler, “Brüksel bize ihanet etti”, “Ukrayna tahılını istemiyoruz”, “Yeşil Mutabakat intihardır” ve “Tamam, Ukrayna’ya yardım edelim ama AB tarımını yok ederek değil” gibi pankartlar taşıdı.