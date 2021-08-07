Üniversiteler açılır mı? Eğitim yüz yüze mi uzaktan mı olacak?

YKS'yi geride bırakan öğrencilerin üniversite tercih süreci heyecanı devam ediyor. Bir yandan üniversite tercihleri için okul araştırmaları sürerken bir yandan da üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bildirilmişti. İşte ayrıntılar...