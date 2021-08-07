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Üniversiteler açılır mı? Eğitim yüz yüze mi uzaktan mı olacak?

07.08.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin ve üniversite öğrencisi adaylarının gözleri, üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. 5 Ağustos'ta başlayan üniversite tercih süreci 20 Ağustos'ta sona erecek. Üniversitelerin ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

YKS'yi geride bırakan öğrencilerin üniversite tercih süreci heyecanı devam ediyor. Bir yandan üniversite tercihleri için okul araştırmaları sürerken bir yandan da üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bildirilmişti. İşte ayrıntılar...

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını açıkladı.
2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlıyor.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ

YÖK'TEN AŞI TALEBİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına aşı talebine ilişkin yazı gönderdi.
YÖK tarafından gönderilen yazıda yüz yüze eğitimin başlaması için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu senenin eylül ayına dek aşılanmalarının tamamlanması talep edildi.
Üniversite tercihleri 5-20 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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