Üniversiteler ne zaman açılacak? Eğitim yüz yüze mi, online mı olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Son günlerde artan koronavirüs vakalarından dolayı eğitimin yüz yüze mi, online mı gerçekleşeceği tartışılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.

YÖK, SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI GÖNDERDİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi. Söz konusu yazıda üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması talep edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” diye konuşmuştu.

Aksine açıklama gelmediği sürece üniversiteler 13 Eylül Pazartesi açılacak.