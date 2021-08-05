Üniversiteler ne zaman açılacak? Eğitim yüz yüze mi, online mı olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Son günlerde artan koronavirüs vakalarından dolayı eğitimin yüz yüze mi, online mı gerçekleşeceği tartışılmaya başlandı. İşte merak edilenler...
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.
YÖK, SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI GÖNDERDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi. Söz konusu yazıda üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması talep edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” diye konuşmuştu.
Aksine açıklama gelmediği sürece üniversiteler 13 Eylül Pazartesi açılacak.
EĞİTİM YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?
Pandemi nedeniyle geçen sene eğitim uzaktan gerçekleşmişti. Vaka sayılarının seyrine göre bahsi geçen konunun önümüzdeki günlerde kararlaştırılması bekleniyor.
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