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Üniversiteler ve okullar kapanacak mı? Bakan Koca açıkladı! 2021 okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

23.09.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu'ndan gelen açıklamalar sonrası yüz yüze eğitimle ilgili değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini aktardı. Peki üniversiteler ve okullar kapanacak mı? 2021 okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki üniversiteler ve okullar kapanacak mı?

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR KAPANACAK MI?

Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

"ASLA KAPANMAYAN KURUMLAR OLMASI KONUSUNDA ISRARLIDIR"

"ASLA KAPANMAYAN KURUMLAR OLMASI KONUSUNDA ISRARLIDIR"
Toplantıda en çok merak edilen konulardan olan yüz yüze eğitim ile ilgili Koca'nın açıklaması merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı verdi ve "Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında "Bugün Bilim Kurulumuz salgının seyrindeki tehdit edici durumu, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu ve okullarımızdaki seyri ve aşı programımızı değerlendirmeye aldı. Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor.

"AŞININ VARLIĞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

"AŞININ VARLIĞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"
Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor. Aşının varlığı en büyük gücümüz. Buna rağmen yaka sayısı ve kayıplarımız artarken tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır." denildi.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca yüz yüze eğitim
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