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  4. Üniversiteli Zeynep'in ölümü sonrası Başakşehir Belediyesi başsağlığı mesajında 'O yol İBB'nin' dedi tepkilerin odağı oldu! 'Siyasetten başka değeriniz yok...'

Üniversiteli Zeynep'in ölümü sonrası Başakşehir Belediyesi başsağlığı mesajında 'O yol İBB'nin' dedi tepkilerin odağı oldu! 'Siyasetten başka değeriniz yok...'

13.02.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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Zeynep Cilan, İbn Haldun Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenciydi. Okulundan çıkıp otobüs durağına giderken son sürat gelen bir araç tarafından yaşama hakkı elinden alındı. Arkadaşları ise defalarca ışıksız yol için müracaatta bulunmuştu. Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı 'O yol İBB'ye bağlı' paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencisi Zeynep Cilan, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. İbn Haldun Üniversitesi tarafından yapılan başsağlığı mesajında Zeynep Cilan'ın ailesine sabır dilendi. Zeynep Cilan, okulundan çıkıp otobüs durağına gitmek isterken aşırı hızla gelen arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Üniversite öğrencileri ve Zeynep'in arkadaşları bu ışıksız yolla ilgili defalarca dilekçe yazdıklarını dile getirdi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 'İBB' VURGUSU YAPTI TEPKİ ÇEKTİ!

Başakşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ise sosyal medyada tepki çekti. Başakşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda,


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Üniversite öğrencisi Zeynep'in ölümü sonrası Başakşehir Belediyesi başsağlığı mesajında 'O yol İBB'nin' dedi tepkilerin odağı oldu! 'Siyasetten başka değeriniz yok...'

Zeynep Cilan, henüz üniversite hazırlık bölümünde okuyan genç bir öğrenciydi. Okulundan çıkıp otobüs durağına giderken son sürat gelen bir araç tarafından yaşama hakkı elinden alındı. Arkadaşları ise defalarca ışıksız yol için müracaatta bulunmuştu. Başak

'Başımız sağ olsun! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında İbn Haldun Üniversitesi öğrencimiz Zeynep Cilan vefat etmiştir.

Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İbn Haldun Üniversitemize başsağlığı dileriz.' denildi. Bu paylaşımda yapılan İBB vurgusu ise hem Zeynep'in arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından tepki çekti.

'İNSANLIKTAN NASİPSİZLER...'

Zeynep'in babasının arkadaşı olduğunu ifade eden bir kullanıcı ise bu mesajı alıntıladı ve oldukça sert bir şekilde 'Siyasetinizden başka değeriniz yok insanlıktan nasipsizler' diyerek paylaşımı eleştirdi!

Başakşehir Belediyesi ayrıca bu paylaşımı yorumlara kapattı.

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Başakşehir Başakşehir Belediyesi Yasin Kartoğlu
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